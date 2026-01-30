CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Mihai Popa (25 de ani), portarul revenit recent la CFR Cluj sub formă de împrumut de la Torino, a făcut o gafă imensă.

Portarul a scăpat mingea printre picioare, iar greșeala sa a dus la golul de 2-1 marcat de Metaloglobus.

CFR Cluj - Metaloglobus 4-2 . Mihai Popa a scăpat în poartă

În minutul 51, Adrian Sîrbu, introdus în repriza secundă la oaspeți, a pătruns în careu și a decis să șuteze din unghi, deși avea posibilitatea de a pasa coechipierilor săi în centrul careului.

Popa a părut că are totul sub control, dar n-a reușit să rețină balonul! L-a scăpat printre picioare și n-a reușit să mai evite golul.

Mihai Popa a fost adus la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Otto Hindrich, vândut de „feroviari” la Legia Varșovia, în schimbul a 600.000 de euro. La Torino, românul nu a prins niciun meci.

Scorul a fost deschis de Metaloglobus încă din minutul 9, prin Visic. CFR Cluj a revenit rapid, egalând după doar 5 minute prin Alibek Aliev, care a transformat o centrare excelentă a lui Cordea.

După greșeala lui Popa, CFR a reușit să egaleze în minutul 70, prin Cordea.

Korenica a întors scorul în minutul 88, iar Cordea a închis tabela un minut mai târziu, scor 4-2.

Clujenii au ajuns astfel la 35 de puncte și sunt momentan la doar un punct de play-off, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu doar 11 puncte.

