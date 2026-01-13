Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg” +25 foto
Andrei Nicolescu foto: GOLAZO.ro
Superliga

Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 21:45
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 21:46
  • Andrei Nicolescu (49 de ani) a răbufnit după ce a fost întrebat din nou despre planurile lui Dinamo în privința transferurilor.

Președintele lui Dinamo a discutat pe tema posibilului transfer al lui Matteo Duțu, care s-a complicat în ultimele zile, însă nu înțelege de ce presa insistă pe faptul că „roș-albii” nu au realizat decât o singură mutare în această iarnă.

„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”
Citește și
„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”
Citește mai mult
„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei”

Andrei Nicolescu: „E o disperare mai mare decât la club”

Întrebat dacă zâmbetul afișat de Zeljko Kopic la sosirea din cantonamentul din Antalya ascunde vreo posibilă nemulțumire, mai ales după ce tehnicianul a fost întrebat din nou despre transferuri, Nicolescu a transmis:

„Toate aceste întrebări sunt redundante. Toată lumea vine cu aceleași întrebări: «Unde sunt transferurile? Unde sunt transferurile?». Dar ce transferuri ați văzut la celelalte echipe? Nu înțeleg. 

Ați văzut Dinamo în aceste două meciuri de pregătire. Arătăm bine. Suntem o echipă puternică a campionatului. Nu înțeleg de ce toată lumea întreabă: «Unde sunt transferurile? Unde sunt transferurile?», într-o disperare mai mare decât disperarea din club. Că în club nici măcar nu există această disperare.

Normal că el trebuie să răspundă cu o glumă. Poate le vedeți dumneavoastră. Dar de ce să le mai răspundă? Să le spună același lucru pe care le-a spus și ieri?

Ați văzut și declarația de pe aeroport. E foarte mulțumit de ce jucători are, de ce nucleu, de ce energie are. Nu are nevoie de întrebările astea și nici noi, redundante.

Ca și cum chestia asta trebuie să creeze o presiune pe noi. Nu creează presiune. În momentul în care o să se întâmple, o să se întâmple. Dacă se întâmplă mâine, e foarte bine. Dacă se întâmplă peste două săptămâni, asta e”, a declarat Nicolescu, la Digi Sport.

FOTO. Dinamo - Gangwon 3-2, ultimul amical jucat de „câini” în Antalya

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Suferă de afecțiuni psihice grave” Gino Iorgulescu, mesaj dur după declarațiile fiului său » Spune că Mario a fugit din clinică pentru a da interviul
Diverse
21:14
„Suferă de afecțiuni psihice grave” Gino Iorgulescu, mesaj dur după declarațiile fiului său » Spune că Mario a fugit din clinică pentru a da interviul
Citește mai mult
„Suferă de afecțiuni psihice grave” Gino Iorgulescu, mesaj dur după declarațiile fiului său » Spune că Mario a fugit din clinică pentru a da interviul
FC Argeș - FCSB, în pericol Campioana amenință că nu intră pe teren dacă gazonul va fi înghețat! Ce spune regulamentul
Superliga
20:46
FC Argeș - FCSB, în pericol Campioana amenință că nu intră pe teren dacă gazonul va fi înghețat! Ce spune regulamentul
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB, în pericol Campioana amenință că nu intră pe teren dacă gazonul va fi înghețat! Ce spune regulamentul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
dinamo bucuresti TRANSFERURI zeljko kopic andrei nicolescu criza de nervi
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share