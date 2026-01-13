Andrei Nicolescu (49 de ani) a răbufnit după ce a fost întrebat din nou despre planurile lui Dinamo în privința transferurilor.

Președintele lui Dinamo a discutat pe tema posibilului transfer al lui Matteo Duțu, care s-a complicat în ultimele zile, însă nu înțelege de ce presa insistă pe faptul că „roș-albii” nu au realizat decât o singură mutare în această iarnă.

Andrei Nicolescu: „E o disperare mai mare decât la club”

Întrebat dacă zâmbetul afișat de Zeljko Kopic la sosirea din cantonamentul din Antalya ascunde vreo posibilă nemulțumire, mai ales după ce tehnicianul a fost întrebat din nou despre transferuri, Nicolescu a transmis:

„Toate aceste întrebări sunt redundante. Toată lumea vine cu aceleași întrebări: «Unde sunt transferurile? Unde sunt transferurile?». Dar ce transferuri ați văzut la celelalte echipe? Nu înțeleg.

Ați văzut Dinamo în aceste două meciuri de pregătire. Arătăm bine. Suntem o echipă puternică a campionatului. Nu înțeleg de ce toată lumea întreabă: «Unde sunt transferurile? Unde sunt transferurile?», într-o disperare mai mare decât disperarea din club. Că în club nici măcar nu există această disperare.

Normal că el trebuie să răspundă cu o glumă. Poate le vedeți dumneavoastră. Dar de ce să le mai răspundă? Să le spună același lucru pe care le-a spus și ieri?

Ați văzut și declarația de pe aeroport. E foarte mulțumit de ce jucători are, de ce nucleu, de ce energie are. Nu are nevoie de întrebările astea și nici noi, redundante.

Ca și cum chestia asta trebuie să creeze o presiune pe noi. Nu creează presiune. În momentul în care o să se întâmple, o să se întâmple. Dacă se întâmplă mâine, e foarte bine. Dacă se întâmplă peste două săptămâni, asta e”, a declarat Nicolescu, la Digi Sport.

FOTO. Dinamo - Gangwon 3-2 , ultimul amical jucat de „câini” în Antalya

