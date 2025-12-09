„Un punct câștigat” Victor Angelescu, despre remiza de la Botoșani: „Echipa care juca cel mai bine acasă” » Ce spune despre ratarea lui Petrila

Botoșani - Rapid 0-0. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, consideră egalul un câștig, având în vedere cât de greu se obțin punctele pe terenul echipei lui Leo Grozavu.

În plus, oficialul de la Rapid a vorbit și despre ratarea uluitoare a lui Petrila.

Cu remiza albă de luni, Rapid rămâne lider în Liga 1, la două puncte deasupra celor de la Botoșani, și are prim-planul pentru a încheia anul pe prima poziție.

Botoșani - Rapid 0-0 . Victor Angelescu: „E un punct câștigat”

Pe lângă discuția pe tema partidei, oficialul giuleștenilor a vorbit și despre transferurile pe care clubul și le-ar dori în perioada de mercato din această iarnă.

„Un meci dificil, e un punct câştigat ţinând cont că Botoşaniul era echipa care juca cel mai bine acasă. Rămâne dezamăgirea că am avut patru ocazii cât casa. E bun şi un egal, asta e.

100% e ratarea campionatului, asta e, ce să facem? Am avut primele trei ratări şi anul trecut. Să sperăm că s-a spart ghinionul în meciul ăsta.

Am mai avut ocazii foarte mari şi după. E un punct câştigat în deplasare, ne menţinem pe primul loc şi trebuie să câştigăm acasă cu Oţelul.

Aţi văzut, a ieşit 0-0. Am avut foarte multe ocazii. Au avut şi ei în a doua repriză, dar, după ocazii, noi meritam să batem clar.

Trebuie să câştigăm cu Oţelul, e neapărat să câştigăm acasă, să vină fanii, să luăm cele trei puncte şi apoi ne vom concentra pe derby. E bine să te bucuri la final.

Ne-ar plăcea să terminăm primele 20 de etape pe primul loc. Căutăm un mijlocaş ofensiv, un atacant, măcar două transferuri să facem, şi în funcţie de ce se întâmplă cu jucătorii până atunci”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro

Rapid mai are două partide de disputat în acest sezon, cu Oțelul, respectiv FCSB, pe 13 și 21 decembrie, de la orele 20:30, respectiv 20:00.

VIDEO. Ratarea incredibilă a lui Claudiu Petrila

VIDEO: cele mai noi imagini din sport