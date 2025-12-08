Botoșani - Rapid 0-0 Grozavu și Gâlcă au dat-o la pace în duelul primelor clasate din Liga 1

FC Botoșani și Rapid au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei #19 din Liga 1.

În urma acestui rezultat, giuleștenii rămân lideri, cu 39 de puncte, în timp ce moldovenii se află pe locul 2, cu 37 de puncte.

Formația antrenată de Leo Grozavu a dominat startul partidei și a avut câteva acțiuni importante la poarta lui Aioani, dar care nu s-au concretizat.

Botoșani și Rapid s-au anihilat reciproc

Rapid putea da lovitura la prima fază periculoasă a duelului, dar Petrila a oferit una dintre cele mai mari ratări ale sezonului. Era minutul 20.

Moldovenii au continuat să preseze, dar cea mai mare ocazie le-a aparținut tot giuleștenilor. Anestis a avut un reflex incredibil la un șut din 6 metri trimis de Koljic.

Imediat după pauză, Mitrov și Bordeianu l-au testat pe Aioani, însă portarul Rapidului a fost la post.

Golgheter și căpitan al formației antrenate de Constantin Gâlcă, Alexandru Dobre putea aduce toate cele 3 puncte în Giulești, dar a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție ideală.

S-a terminat astfel 0-0, iar cele două echipe își mențin pozițiile în clasament.

Botoșani - Rapid 0-0

Min.90+4 - Final de meci la Botoșani!

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.84 - Dobre este lansat pe partea stângă, pătrunde în careu, trage din unghi, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min.78 - Din lovitura liberă rezultată, Mitrov șutează periculos pentru poarta lui Aioni, dar portarul Rapidului respinge balonul în corner.

Min.77 - Keita vede cartonașul galben .

Min.73 - Schimbare la Rapid: iese Christensen, intră Gojkovic.

Min.65 - Schimbare la FC Botoșani: iese Mailat, intră Bodișteanu.

Min.63 - Dublă schimbare la Rapid: ies Bădescu și Grameni, intră Onea și Vulturar.

Min.61 - Ongenda este și el avertizat.

Min.56 - Bordeianu șutează din afara careului, dar Aioani arată încă odată faptul că este greu de învins în această seară.

Min.52 - Pavlovic îl faultează pe Dobre și vede cartonașul galben.

Min.50 - Mitrov primește o minge la marginea careului, pătrunde și șutează la firul ierbii, însă Aioani intervine senzațional.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Min.45 +2 - Pauză la Botoșani!

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.42 - Petrila este găsit excelent în careu, dar lovește mingea cu umărul, iar aceasta se duce peste poarta lui Anestis.

Min.35 - Anestis are un reflex incredibil la încercarea lui Koljic din doar câțiva metri.

Min.24 - Kramer vede primul cartonaș galben al partidei.

Min.20 - Uluitor! Dobre îi pasează în fața porții lui Petrila, dar acesta șutează pe lângă din doar câțiva metri.

Min.10 - Mitrov pătrunde în careu, șutează la firul ierbii, dar Aioani prinde fără emoții.

Min.4 - Botoșani obține o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, lateral stânga. Ongenda execută, însă mingea trece mult pe lângă poartă.

Min.1 - Start de partidă la Botoșani. Mitrov îl testează pe Aioani, însă portarul Rapidului se opune golului.

Echipele de start:

FC Botoșani : Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru

: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru Rezerve : Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel

: Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel Antrenor : Leo Grozavu

: Leo Grozavu Rapid : Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop

: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă Stadion: „Municipal” (Botoșani)

„Municipal” (Botoșani) Arbitru: Horaţiu Feşnic. Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei. VAR: Iulian Dima. AVAR: Ovidiu Artene

Andrei Borza e pe banca Rapidului pentru prima dată din luna august, când a suferit o accidentare serioasă.

Leo Grozavu: „Nu prea e derby. O partidă cu Rapid nu mai trebuie pregătită emoțional”

FC Botoșani are cea mai bună apărare din campionat, cu doar 14 goluri primite, iar Rapid se laudă cu cel mai bun atac al sezonului, având 33 de goluri marcate în 18 etape.

„Nu prea cred că e derby. E un meci între locurile unu și doi pe care trebuie să îl onorăm așa cum se cuvine: cu stare bună de joc, cu atitudine, cu dorință de a câștiga.

O partidă cu Rapid nu mai trebuie pregătită din punct de vedere emoțional, pentru că atunci când întâlnim echipele din București ne mobilizăm de fiecare dată.

Avem o echipă care, pe teren propriu, a demonstrat că e o nucă tare, o echipă animată de atitudine, în special la jocurile de pe teren propriu.

Sper ca jucătorii să fie inspirați, pentru că avem jucători care au demonstrat că pot face diferența”, a declarat Grozavu.

Nu pot spune cum va aborda Gâlcă meciul, că nu sunt în mintea lui. Avem tot felul de anticipări, dar la ora jocului (n.r. – vom vedea). Că mă gândesc la ceva e una, dar să știu ce se va întâmpla e mai dificil Leo Grozavu

Tehnicianul este convins că suportul tribunelor, dacă stadionul se va umple, i-ar putea impulsiona pe jucătorii săi.

„Am văzut ce înseamnă aportul publicului când echipa are nevoie. Rapid e o astfel de echipă, pe teren propriu, cu publicul în spate, este mult mai puternică. Sperăm să fim la fel la meciurile de acasă. Până acum așa a fost”

Clubul botoșănean va organiza o campanie umanitară, alături de Asociația „Salvează o Inimă”. Moldovenii strâng fonduri pentru Luca Dupac, un tânăr de 18 ani care are nevoie de o operație complexă la coloană, în valoare de 38.940 de euro.

„Avem un caz umanitar, iar ca de fiecare dată la Botoșani, când s-au întâmplat astfel de lucruri, am fost primii care am spus «da».

Ne dorim să jucăm și pentru Luca, sperăm ca această cauză să îi folosească, să fie sănătos. Suntem alături de el”, a mai declarat tehnicianul.

Botoşani și Rapid s-au întâlnit de 12 ori în Liga 1. Giuleștenii au obținut cinci victorii, iar moldovenii doar două. Restul partidelor s-au încheiat la egalitate.

Costel Gâlcă: „Ar fi important să luăm 3 puncte, am crea o distanță”

Rapid a pierdut ultima deplasare din campionat, 0-3 cu CFR Cluj, rezultat care a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără înfrângere în deplasare (șase victorii și șapte remize).

„Ne așteaptă un meci important pentru noi. Jucăm cu a doua clasată și, din punct de vedere al clasamentului, important pentru noi e să acumulăm puncte și, dacă se poate, să le luăm pe toate 3, ar fi important pentru noi.

Am crea o distanță între noi și cea de-a doua clasată, Botoșani. Știm că nu va fi ușor. E un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. E o echipă care acasă nu a pierdut până în momentul e față.

Au un antrenor cu experiență (n.r. - Leo Grozavu), în mare parte e meritul lui pentru că a știut să creeze o echipă și să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta ca să acumulăm puncte.

Au mai rămas 3 meciuri până în pauza de iarnă și important e să nu pierdem”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

Ultimul duel direct în Superliga a avut loc pe 4 august 2025, când Rapid a învins-o pe Botoșani cu 2-1.

