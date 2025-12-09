Revine Serena Williams? Răspunsul oferit de fostul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou: „Doar dacă va putea face asta” +17 foto
Serena Williams și Patrick Mouratoglou foto: IMAGO
Tenis

Revine Serena Williams? Răspunsul oferit de fostul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou: „Doar dacă va putea face asta”

Ștefan Neda
Publicat: 09.12.2025, ora 13:32
Actualizat: 09.12.2025, ora 13:32

Serena Williams s-a retras din tenisul profesionist în urmă cu 3 ani, după US Open 2022, iar acum fostul său antrenor a evaluat șansele pentru o întoarcere a legendarei sportive pe terenul de tenis.

Patrick Mouratoglou: „Se va întoarce doar dacă va putea concura cu cele mai bune jucătoare”

Mouratoglou, care le-a pregătit atât pe Serena Williams, cât și pe Simona Halep, e de părere că jucătoarea din SUA va reveni doar dacă ea consideră că poate concura la nivel înalt.

„Poate că i-a trecut prin minte asta (n.r. - să revină în tenis), pentru că este într-o formă excelentă, după cum a văzut toată lumea.

Pare că a revenit la statutul de atletă de top după ce a devenit mamă. Așa că poate i-a trecut prin minte și poate că ia în calcul varianta. Dar, pentru a realiza asta, cred că mai este mult drum de parcurs, așa că vom afla în câteva luni dacă se va întâmpla.

Atunci când Serena își dorește ceva și când pune suflet în ceva, nu există multe lucruri imposibile. Presupun că, dacă se gândește la o revenire, o va face doar dacă crede că poate concura cu cele mai bune jucătoare. Altfel, nu o va face. Nu aceasta este mentalitatea ei. Nu a fost niciodată mentalitatea ei”, a declarat Mouratoglou, potrivit express.co.uk.

FOTO. Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” în toamna acestui an

Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia”
Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia”

Galerie foto (17 imagini)

Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia” Serena Williams a câștigat Premiul „Prințesa de Asturia”
+17 Foto
labels.photo-gallery

Palmaresul Serenei Williams

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

tenis wta Serena Williams revenire patrick mouratoglou
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share