- FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit ratarea sezonului în Liga 1.
În minutul 20 al partidei de la Botoșani, Alexandru Dobre a fost lansat excelent în flancul drept.
Căpitan și golgheter al giuleștenilor, Dobre a pătruns în careu și a trimis mingea în fața porții, cu o pasă la firul ierbii.
Andrei Miron, Friday Adams și Anestis s-au aruncat la sacrificiu pentru a-l bloca pe rapidist, însă balonul a ajuns la Petrila, care a rămas cu toată poarta goală în față.
„Decarul” giuleștenilor avea de îndeplinit o simplă formalitate, însă a șutat incredibil pe lângă poartă, din doar 8 metri.
FOTO. Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila
Fotbalistul Rapidului a făcut parte din lotul echipei naționale la ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 (1-3, cu Bosnia, respectiv 7-1, cu San Marino).
10 goluri
a produs Claudiu Petrila în acest sezon, în 17 partide disputate în tricoul Rapidului: a marcat de 4 ori și a livrat 6 pase decisive
FC Botoșani - Rapid, echipele de start:
- FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru
- Rezerve: Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel
- Antrenor: Leo Grozavu
- Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Stadion: „Municipal” (Botoșani)
- Arbitru: Horaţiu Feşnic. Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei. VAR: Iulian Dima. AVAR: Ovidiu Artene