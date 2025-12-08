Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs +5 foto
Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila / Foto: captura Prima Sport
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 21:22
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 22:31
  • FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit ratarea sezonului în Liga 1.

În minutul 20 al partidei de la Botoșani, Alexandru Dobre a fost lansat excelent în flancul drept.

Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul
Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul
Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul

FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila, ratarea sezonului

Căpitan și golgheter al giuleștenilor, Dobre a pătruns în careu și a trimis mingea în fața porții, cu o pasă la firul ierbii.

Andrei Miron, Friday Adams și Anestis s-au aruncat la sacrificiu pentru a-l bloca pe rapidist, însă balonul a ajuns la Petrila, care a rămas cu toată poarta goală în față.

„Decarul” giuleștenilor avea de îndeplinit o simplă formalitate, însă a șutat incredibil pe lângă poartă, din doar 8 metri.

FOTO. Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila

Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg
Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg

Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (1).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (2).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (4).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (5).jpeg
Fotbalistul Rapidului a făcut parte din lotul echipei naționale la ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 (1-3, cu Bosnia, respectiv 7-1, cu San Marino).

10 goluri
a produs Claudiu Petrila în acest sezon, în 17 partide disputate în tricoul Rapidului: a marcat de 4 ori și a livrat 6 pase decisive

FC Botoșani - Rapid, echipele de start:

  • FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru
  • Rezerve: Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Stadion: „Municipal” (Botoșani)
  • Arbitru: Horaţiu Feşnic. Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei. VAR: Iulian Dima. AVAR: Ovidiu Artene

liga 1 ratare incredibila rapid fc botosani Claudiu Petrila
