FC BOTOȘANI - RAPID. Claudiu Petrila (25 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit ratarea sezonului în Liga 1.

În minutul 20 al partidei de la Botoșani, Alexandru Dobre a fost lansat excelent în flancul drept.

Căpitan și golgheter al giuleștenilor, Dobre a pătruns în careu și a trimis mingea în fața porții, cu o pasă la firul ierbii.

Andrei Miron, Friday Adams și Anestis s-au aruncat la sacrificiu pentru a-l bloca pe rapidist, însă balonul a ajuns la Petrila, care a rămas cu toată poarta goală în față.

„Decarul” giuleștenilor avea de îndeplinit o simplă formalitate, însă a șutat incredibil pe lângă poartă, din doar 8 metri.

FOTO. Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila

Fotbalistul Rapidului a făcut parte din lotul echipei naționale la ultimele meciuri din preliminariile CM 2026 (1-3, cu Bosnia, respectiv 7-1, cu San Marino).

10 goluri a produs Claudiu Petrila în acest sezon, în 17 partide disputate în tricoul Rapidului: a marcat de 4 ori și a livrat 6 pase decisive

FC Botoșani - Rapid, echipele de start:

FC Botoșani : Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru

: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Antonio Dumitru Rezerve : Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel

: Kukic, Miguel Munoz, Suta, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișeanu, Dumiter, Enzo Lopez, Ciurel Antrenor : Leo Grozavu

: Leo Grozavu Rapid : Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve : Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop

: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Pop Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă Stadion: „Municipal” (Botoșani)

„Municipal” (Botoșani) Arbitru: Horaţiu Feşnic. Asistenți: Valentin Avram și Alexandru Cerei. VAR: Iulian Dima. AVAR: Ovidiu Artene

