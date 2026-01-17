Rapid - Metaloglobus 1-0 . Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #22 din Superliga.

Situația este critică pentru Metaloglobus, care a suferit a 15-a înfrângere din acest sezon și ocupă în prezent ultimul loc, cu doar 11 puncte.

Rapid - Metaloglobus 1-0 . Mihai Teja: „Nu avem atacant. Nu suntem în negocieri cu nimeni”

„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii. Aceleași scenarii, joci bine, pierzi de fiecare dată. Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Asta e. N-avem forță în atac. Nu avem atacanți.

Dragoș (n.r. - Huiban) se bate, are totuși 34 de ani, provine din mijlocaș, Ely Fernandes provine din mijlocaș. Noi jucăm cu doi mijlocași laterali în atac. Nu avem atacanți!

În ultimele 10 minute, Metaloglobus a jucat cu 5 juniori Under 21 pe teren. Cred că trebuie să ne premieze, să ne dea suma dublă.

Aveam 7 jucători U21 pe bancă. N-avem atacanți, n-avem forță în atac și dacă n-ai forță în atac nu poți să câștigi meciurile”, a spus Mihai Teja, la Digi Sport.

Dacă aș fi avut forță în atac, cu siguranță, eu cred că altfel ar fi stat lucrurile și am avut multe momente bune. Din păcate, asta e, ați văzut, am jucat și fundași centrali inventați și, la fel, Omar (n.r. Pasagic) provine din fundaș stânga, Andrei Sava provine din fundaș stânga. Mihai Teja

Întrebat dacă echipa poartă negocieri cu vreun atacant, Mihai Teja a recunoscut că, în acest moment, nu există nicio variantă bună pentru postul de vârf.

„Nu. Nu suntem în negocieri cu nimeni, nu știm niciun atacant, nu avem pe listă nimic. Am venit să câștigăm și eu cred că am arătat că vrem să câștigăm.

Am arătat și după ce am primit golul. Nu e ușor să joci cu cinci Under 21”, a mai spus Teja.

Jucătorii pe care îi poate folosi Metaloglobus pe postul de atacant: Dragoș Huiban, Stefan Visic, Adrian Sîrbu, Benjamin Hadzic, Edri Celaj, Raoul Banu

Mihai Teja, despre venirea lui Cestor: „Nu știu când vine, dar mai durează 2-3 săptămâni până se pune pe picioare”

Teja a vorbit și despre situația fundașului Mike Cestor, triplu campion cu CFR Cluj, fundaș care ar trebui să sosească la echipă liber de contract.

„Sper să vină. Cred că a semnat. Trebuie să vină, nu știu când vine. Mai durează 2-3 săptămâni până se pune pe picioare. El a evoluat la Poli Iași, ei au avut o vacanță destul de mare, e nepregătit, nu poți să îl arunci direct.

E greu. A plecat Ubbink, a plecat Tarek Aggoun, era un fundaș care s-a acomodat, dar a plecat. Vin, pleacă”, a mai spus Teja.

Să întrebați conducerea (n.r. - despre transferuri). Eu vreau, încerc, băieții la fel încearcă, vedeți că au avut atitudine, au fost agresivi, au avut determinare, au jucat bine. Eu n-am ce să le cer. Băieții ăștia au făcut nu maxim pentru mine, chiar sunt niște băieți extraordinari, în primul rând că au promovat această echipă, pentru că băieții ăștia au promovat-o, și în al doilea rând pentru tot parcursul, chiar dacă suntem pe ultimul loc, pentru tot ce arată. Mihai Teja

Teja intenționa să facă schimbări în minutul 75, însă a ezitat, lucru pe care l-a explicat astfel:

„Pentru că i-am tot întrebat pe cei care au fost în teren, au dus jocul foarte bine și tot i-am întrebat și pe Damia (n.r. - Sabater), și pe Zakir (n.r. - Zakir), îi întrebam cum sunt.

În minutul 75, am vrut să fac toate schimbările, dar m-am gândit că e 0-0, e echilibrat meciul, nu știu cum intră copiii aceștia. Nu știi, că au oscilații.

Pe Ghimfuș nici nu-l cunosc, nu îl știu, a venit de la Sepsi. Nu știu ce poate. Liș, și el cu evoluții bune și mai puțin bune, nu poți să îți dai seama la under cum intră”, a mai spus tehnicianul celor de la Metaloglobus.

