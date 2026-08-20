Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre suspendarea de două etape pe care a primit-o antrenorul Daniel Pancu (49 de ani), după ieșirea sa nervoasă din derby-ul cu Dinamo, scor 0-1.

președintele clubului Rapid, a vorbit despre suspendarea de două etape antrenorul Daniel Pancu (49 de ani), după ieșirea sa nervoasă din derby-ul cu Dinamo, scor 0-1. Oficialul giuleștenilor a comentat și reacția lui Pancu după ce a fost trimis în tribune, atunci când s-a răstit la un suporter.

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Tehnicianul a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, după ce a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Horațiu Feșnic.

În urma sancțiunii primite, Pancu nu va putea da indicații de pe bancă la meciurile din Liga 1 cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Victor Angelescu, despre suspendarea lui Pancu: „Clar că știe și el că nu ar trebui să facă asta”

Victor Angelescu consideră că Daniel Pancu ar trebui să știe că nu trebuie să reacționeze astfel, deoarece suspendarea sa va afecta echipa în următoarele meciuri.

„Decizia este normală. Mi se pare că a fost eliminat ușor, am mai spus. A vorbit și el astăzi (n.r. joi). Știe și el că nu ar fi trebuit să aibă o astfel de reacție.

Este un derby, Rapid - Dinamo, și el este un antrenor care transmite și care e încărcat tot timpul la meciurile importante. Înțeleg de unde vine, ca să zic așa, dar e clar că știe și el că nu ar trebui să facă asta.

Ne afectează pe noi, pe echipă. Sunt două meciuri fără el pe bancă, mai ales derby-uri. E ceva ce nu ne dorim. Știe asta și se va comporta diferit și nu va mai luat.

Nu am o siguranță, nu poți fi sigur de nimic, dar sunt convins că știe, e un om care înțelege bine fotbalul. Își dă seama că Rapidul cu Daniel Pancu pe bancă e mai puternic”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport, citat de gsp.ro.

FOTO. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu în meciul Rapid - Dinamo 0-1

Victor Angelescu, despre reacția lui Pancu la adresa fanului: „Trebuie să își dea și suporterii seama”

Daniel Pancu a fost trimis în tribune după eliminarea din duelul cu Dinamo. În timp ce urmărea meciul, fiind foarte nervos, un fan s-a apropiat de tehnician.

Acesta s-a înfuriat și mai mult și s-a răstit și acel fan, care a părăsit imediat acel loc. Victor Angelescu i-a luat apărarea lui Pancu în acest conflict.

„Da, omul a exagerat cu poza. Nu, nu mi se pare că reacția lui Pancu e exagerată. Nu contează cine este suporterul. Clar este un om care ține foarte mult la Rapid, altfel nu ar fi vrut poză. Pancu e o legendă, una dintre cele mai mari.

În momentul când într-un derby primește cartonaș roșu, se întâmplă tot ce se întâmplă, vine în tribună și meciul e în desfășurare, tu ar trebui să te gândești că nu ai cum să faci poză sau să te furișezi pe lângă să faci poză în minutul 55.

Trebuie să își dea și suporterii seama: vine cineva și se furișează, plus când tu ai nervi, dacă faci o poză vine toată tribuna. Păi, transformăm evenimentul așa? El e antrenor, trebuie să se uite la meci”, a mai precizat Angelescu.

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