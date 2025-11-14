„E primul, restul nu prind top 10” Victor Pițurcă, prezent la evenimentul unui candidat la Primăria București: „Numai un nebun ca el poate realiza așa ceva”

Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la evenimentul de lansare al candidaturii lui Gigi Nețoiu (66 de ani) pentru Primăria Municipiului București.

Alegerile locale din București vor avea loc pe 7 decembrie.

Nețoiu vrea să fie primarul Capitalei. Pe lângă fostul finanțator al lui Dinamo și-au mai anunțat candidatura Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (Independent susținut de AUR), Ana Ciceală (SENS și URS.PDF), Alexandru Virgil Zidaru, zis și Makaveli (Independent), George Burcea (POT) și Vlad Gheorghe (Independent).

În prezent, Stelian Bujduveanu ocupă funcția de primar interimar al Bucureștiului, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Victor Pițurcă, discurs la lansarea candidaturii lui Gigi Nețoiu: „Are calități extraordinare”

Fostul selecționer al echipei naționale a vorbit despre Gigi Nețoiu și și-a lăudat prietenul înainte de alegeri.

„Cunoscându-l foarte bine, știu ce poate, fiindcă numai un nebun ca el poate realiza ce a realizat în viață. Ceilalți competitori…

Gigi Nețoiu e aici, următoarele zece locuri sunt ocupate și după aia vin ceilalți candidați. Nu-i cunosc foarte bine, dar eu îl știu pe Gigi Nețoiu. Are calități extraordinare.

Vorbeam de gospodar, vorbeam de conducător, vorbeam de a face lucruri pe care numai anumiți oameni le pot face. Ei sunt născuți pentru așa ceva și el (n.r. Nețoiu) e născut pentru așa ceva. De asemenea, iubește foarte mult oamenii.

Eu îl știu foarte bine, fiindcă l-am văzut și plângând în anumite situații. Sunt sigur că ar face multe-multe lucruri bune pentru București și pentru oamenii din București” , a declarat Victor Pițurcă, conform libertatea.ro.

De-a lungul timpului, Gigi Nețoiu a fost implicat la patru cluburi de fotbal: Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo și, cel mai recent, FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, condamnat pentru înșelăciune și spălare de bani

În noiembrie 2012, Nețoiu a fost condamnat de Curtea de Apel București la trei ani de închisoare în „Dosarul transferurilor”, pentru înșelăciune. Decizia a fost una cu suspendare pentru o perioadă probatorie de 5 ani.

Ulterior, s-a introdus recurs, iar instanțele au decis trimiterea dosarului către rejudecare la Curtea de Apel. În cele din urmă, în martie 2014 a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.

A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, fiind ulterior eliberat în decembrie 2015, după un an și jumătate.

