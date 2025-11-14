Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Steph Curry, 37 de ani, și Under Armour se despart după 13 ani FOTO Imago
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe

Florin Voicu
Publicat: 14.11.2025, ora 19:04
Actualizat: 14.11.2025, ora 19:46
  • Steph Curry, 37 de ani, și Under Armour se despart după 13 ani
  • Parteneriatul dintre sponsorul tehnic și jucătorul de baschet de la Golden State Warriors devenise un simbol în NBA.

Brandul Curry va lansa la Under Armour produsele care sunt programate pentru 2026, iar Curry 13 va fi ultima pereche de încălțări de sport sub emblema baschetbalistului.

„Nu mă dezic de această credință" Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic
„Nu mă dezic de această credință" Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic
„Nu mă dezic de această credință" Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic

Din octombrie 2026, Curry va fi liber de contract în ceea e privește sponsorul tehnic și va putea semna cu oricine.

  • La Under Armour, Curry a primit un grant de 75 milioane de dolari în acțiuni și era estimat că ar putea câștiga până la un miliard de dolari pe viață din acest parteneriat (inclusiv salariu, acțiuni, redevențe, bonusuri).
  • Potrivit informațiilor, contractul lui anual ar fi în jur de 20 milioane de dolari anual doar pentru partea de endorsement.

Curry a plecat de la Nike din cauza greșelilor unui director

În primele sale 4 sezoane din NBA, Steph a purtat Nike, companie pe care a părăsit-o în 2013 pentru a semna cu Under Armour.

  • Când înțelegerea urma să expire, au avut loc mai multe întâlniri între Curry și Nike, pentru prelungire. La una dintre acestea, Nico Harrison, director la Nike, i-a pronunțat greșit numele lui Curry și a făcut și alte greșeli care l-au costat contractul.
În cei 13 ani de parteneriat cu Under Armour, Curry a câștigat 4 titluri în NBA, a fost ales MVP de două ori și a doborât recordul de cele mai multe coșuri de 3 puncte din istorie.

În 2020, cele două părți au lansat brandul personal Curry, sub umbrela companiei din Baltimore.

Detalii despre motivele despărțirii nu au fost date publicității.

„Under Armour Inc. și Stephen Curry au anunțat astăzi planurile de a separa brandul Curry de Under Armour, punând capăt unui parteneriat care a redefinit produsele de performanță și povestirile conduse de sportivi timp de mai bine de un deceniu.

Under Armour, concentrându-se disciplinat pe marca omonimă, va dezvolta noi produse UA Basketball și va continua să sprijine sportivii și programele la fiecare nivel al jocului”, scrie în comunicatul oficial al companiei.

Jordan și Kobe au schimbat și ei surprinzător sponsorul

Alte două momente importante din relația jucătorilor americani de baschet cu marile companii de produse sportive sunt cele în care au fost protagoniști Michael Jordan și regretatul Kobe Bryant.

Jordan a ales Nike în 1984, deși compania era în mare dificultate, pentru că Adidas și Converse nu l-au tratat ca pe o prioritate.

Nike i-a propus un contract de aproximativ 500.000 de dolari pe an timp de 5 ani, plus acțiuni și bonusuri, o ofertă mult peste Adidas și Converse, care erau mult mai conservatoare.

Nike era în dificultate financiară și căuta un nou star, care să transforme compania. A pariat totul pe MJ, i-a oferit libertate creativă și o strategie de promovare inovatoare.

Nike era pregătită să creeze un brand personalizat pentru el. Așa a apărut Air Jordan, lucru pe care niciun alt brand nu îl oferea atunci unui jucător tânăr.

Adidas prefera jucători mai înalți și nu voia să investească într-un jucător de 1,98 m.

Converse, care îi avea deja pe Magic Johnson și Larry Bird, nu i-a oferit un rol central, i-a spus practic că nu ar fi „fața” brandului.

Kobe Bryant a plătit 8 milioane $ să rupă contractul

În 2002, Kobe Bryant a semnat cu Nike, nemulțumit de relația cu Adidas.

Adidas îi crease lui Kobe celebrul The Kobe Two, un model cu design geometric, greu și rigid, pe care el însuși l-a criticat ulterior.

Kobe simțea că încălțările nu îi reflectau stilul de joc și nici personalitatea.

Contractul cu Adidas era restrictiv și Kobe nu credea că îl ajută să-și crească brandul personal.

Jucătorul a plătit aproximativ 8 milioane de dolari în 2002 pentru a rupe contractul. După buyout, a stat un an fără contract, purtând diverse modele, pentru a vedea ce companie i se potrivește cel mai bine.

În 2003, Nike a semnat cu el și i-a propus să devină unul dintre pilonii noii lor strategii NBA, cu o linie personalizată mai modernă și o colaborare directă cu designerii.

Rezultatul a fost una dintre cele mai influente serii din istoria baschetului: Nike Zoom Kobe → Kobe IV → revoluția low-top în NBA.

Nike a suspendat temporar campaniile cu Kobe în 2003, după scandalul din viața lui personală, dar nu i-a reziliat contractul, lucru care a întărit relația dintre ei și a consolidat viitorul brandului Kobe.

Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
18:23
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Prezentat la Iași  Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1
Superliga
18:07
Prezentat la Iași Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1
Prezentat la Iași  Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1

