Demolați de Germania  România U20, umilită în Elite League!

România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a pierdut meciul cu reprezentativa similară a Germaniei, scor 0-6.

Este a doua înfrângere la scor pentru „micii tricolori” în Elite League, după ce, în luna octombrie, au pierdut partida cu Cehia, scor 1-5.

România U20, înfrângere la scor cu Germania

Partida disputată la Oliva Nova Sports Center, în Spania, a început cum nu se putea mai prost pentru selecționata lui Adrian Iencsi.

Paris Brunner, atacantul legitimat la AS Monaco, a deschis scorul în favoarea nemților după doar 7 minute. Peste alte nouă minute, Germania a majorat avantajul, grație reușitei lui Taylan Bulut.

Coșmarul a continuat pentru România, același Brunner reușind să mai înscrie de două ori în prima repriză, în minutele 35 și 43, scorul la pauză fiind 4-0 în favoarea nemților.

În partea a doua, nemții au scăzut din turație, reușind totuși să mai marcheze de două ori, pe final de meci, prin Morestedt, în minutul 83 și Darvich, în minutul 87.

În urma acestui rezultat, România este penultima în grupa de Elite League U20, cu doar un punct acumulat în trei partide, singura echipă mai slab clasată fiind Italia, formație care are un singur meci jucat.

Echipa folosită de Adrian Iencsi:

1. Codruț Sandu – 2. Ionuț Cercel (16. Alin Chinteș 45′), 3. Darius Fălcușan (C), 5. Emanuel Marincău, 15. Raul Marița (14. Filip Oprea 68′) – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru 58′), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamțiu, 19. Remus Guțea (10. Luca Băsceanu 58′) – 13. Jason Kodor (17. Raul Rotund 68′), 9. David Barbu (6. Mario Bărăitaru 45′);

Clasament

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Portugalia 4 12 2. Germania 5 9 3. Polonia 3 6 4. Cehia 5 4 5. Elveția 3 3 6. România 3 1 7. Italia 1 0

