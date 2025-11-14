Naționala U21 a României a pierdut partida cu reprezentativa similară a Finlandei, scor 0-2, în preliminariile EURO 2027.

Selecționata antrenată de Costin Curelea a primit gol încă din prima repriză, atunci când, în minutul 23, Ruoppi a reușit să deschidă scorul. Deși a încercat să revină până la pauză, România nu a reușit să restabilească egalitatea.

Finlanda U21 - România U21 2-0 . Un nou pas greșit! „Tricolorii” pierd la Turku și își complică drumul spre Euro 2027!

În repriza secundă, jocul a fost echilibrat, dar un penalty acordat ușor gazdelor a decis soarta partidei. Deși părea că nu l-a atins pe atacantul finlandez, Tony Strata a primit cartonaș galben pentru fault în propriul careu.

Din acel penalty, finlandezii au majorat scorul la 2-0 și au stabilit scorul final. În urma acestui rezultat, nordicii au depășit România în clasament și au urcat pe locul doi în grupă.

Clasamentul grupei A

Meciuri Gol Puncte 1. Spania 3 8-2 9 2. Finlanda 4 15-2 7 3. România 4 4-2 7 4. Kosovo 3 8-3 4 5. Cipru 3 0-10 0 6. San Marino 3 0-16 0

Locul 1 se califică direct la turneul final din Albania și Serbia, alături de cea mai bună echipă de pe locul 2. Celelalte 8 formații de pe 2 se vor înfrunta la baraj. Vor fi patru dueluri tur-retur pentru ultimele 4 bilete.

Programul tricolorilor U21 în calificările pentru EURO 2027

Finlanda U21 - România U21 2-0

Au marcat: Ruoppi (min. 23) și Siltanen (min. 73)

Final de meci la Turku.

Min. 90 + 3 - Lovitură liberă pentru finlandezi. Lefter reușește să respingă fără probleme.

Min. 90 + 1 - Siltanen vede și el cartonașul galben.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 83 - Alte două modificări efectuate în tabăra „tricolorilor”. Au ieșit de pe teren Duțu și Trică și au intrat Pop și Biliboc.

Min. 74 - Selecționerul Costin Curelea face trei schimbări. Au părăsit terenul Mihai, Pop și Vulturar, locul lor fiind luat de către Jălade, Burnete și Szimionaș.

Min. 73 - GOL! (2-0) - Siltanen execută perfect și îl învinge pe Ștefan Lefter.

Min. 72 - Penalty pentru Finlanda. Atacantul finlandez a simulat evident, dar arbitrul a decis să acorde lovitură de pedeapsă și cartonaș galben pentru Tony Strata.

Min. 70 - Boțogan este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 64 - Hyrylainen primește cartonaș galben. La această întrerupere, selecționerul finlandez efectuează două schimbări. Au ieșit Soderback și Naamo, fiind înlocuiți de Mentu și Puukko.

Min. 55 - Finlandezi continuă să domine autoritar partida de la Turku.

Min. 46 - Încă din primele secunde ale reprizei a doua finlandezii au avut o ocazie mare de gol. Defensiva României a reușit să respingă mingea cu greu, chiar din fața porții lui Lefter.

Min. 45 - A început repriza secundă.

Pauză! Finlanda conduce cu 1-0.

Min. 44 - O nouă lovitură de colț pentru selecționata finlandeză. Matteo Duțu primește cartonaș galben

Min. 35 - Soderback înscrie pentru reprezentativa Finlandei dar reușita este anulată pe motiv de ofsaid.

Min. 32 - Lefter iese bine și reușește să îl blocheze pe Talvitie.

Min. 23 - GOL! (1-0) - Ruoppi deschide scorul în favoarea finlandei, după o fază la care defensiva României a fost depășită cu foarte mare ușurință.

Min. 20 - Tudose reușește o intervenție salvatoare la o mare ocazie a formației finlandeze.

Min. 10 - Boțogan ratează o ocazie imensă. Jucătorul lui Curelea a tras în bară din doar 3 metri.

Min. 5 - Lovitură de colț pentru finlandezi.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

Finlanda U21 : Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo - Siltanen, Hyrylainen - Ruoppi, Talvitie, Soderback - Liimatta

: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo - Siltanen, Hyrylainen - Ruoppi, Talvitie, Soderback - Liimatta Rezerve : Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine

: Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine Selecționer: Mika Lehkosuo

România U21 : Lefter - Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu - R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru - Trică

: Lefter - Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu - R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru - Trică Rezerve : Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc

: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc Selecționer: Costin Curelea

Înaintea acestui duel, „tricolorii mici” ocupă locul 2, cu 7 puncte, în timp ce Finlanda este pe 3, cu 6 puncte. Lider în grupa A este Spania, cu 9 puncte.

În precedentele partide, România a remizat cu Kosovo (0-0) și a învins San Marino (2-0) și Cipru (2-0).

Finlanda U21 - România U21 nu se vede la TV

Drepturile pentru meciurile din preliminariile EURO 2027 au fost achizionate de Pro, iar conducătorii grupului au decis ca duelul cu Finlanda să nu fie transmis la TV așa cum s-a întâmplat cu precedentele partide.

Astfel, meciul va putea fi vizionat exclusiv pe platforma de streaming online Voyo, contracost.

24,61 de lei costă un abonament lunar la Voyo

Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda și Spania

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București); Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt); Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia); Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

