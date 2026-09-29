„Aici a greșit grav!” Victor Pițurcă, analiză dură a alegerilor lui Gică Hagi: „N-am înțeles ce-a vrut. Nu e cum credea el” +76 foto
Victor Pițurcă și Gică Hagi. Foto: Sport Pictures + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Aici a greșit grav!” Victor Pițurcă, analiză dură a alegerilor lui Gică Hagi: „N-am înțeles ce-a vrut. Nu e cum credea el”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 19:03
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 19:30
  • Victor Pițurcă (70 de ani) a avut un discurs dur la după eșecul dezastruos al naționalei, 2-4 contra Bosniei.
  • Fostul selecționer a analizat alegerile lui Gică Hagi și a subliniat erorile comise de acesta.
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Hagi a susținut că-și asumă orice critică după ce a trimis pe teren o formație complet diferită de cea din primul meci, 1-2 cu Suedia, însă Pițurcă e de părere că a fost una dintre principalele greșeli ale selecționerului.

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Victor Pițurcă: „Cred că a înțeles că nu era cum credea el”

Fostul selecționer crede că Hagi era convins că jucătorii au valoare mare, iar acum s-a convins că sunt mai multe lucruri de îmbunătățit, după primele meciuri oficiale.

„Nici nu știu ce mai e de comentat. Dar și eu cred că Gică a greșit în mai multe privințe. N-am înțeles ce a vrut să facă, dar acum cred că a înțeles că nu era cum credea el. Și a recunoscut asta.

Toți știm că, de-a lungul timpului, Gică a tot spus că avem jucători valoroși, talentați, care pot domina adversarul, se pot impune. Eu credeam că îi mai ciupește pe selecționeri, că au jucători, dar nu știu ei cum să-i folosească.

Dar, de fapt, el chiar a crezut asta. Și cu aceste gânduri a venit și la națională. Dar acum cred, după discursul său de după partida cu Bosnia, că s-a convins că nu e chiar așa”, a spus Victor Pițurcă, potrivit gsp.ro.

Romania - Bosnia, meci FOTO GOLAZO.ro.jpg
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Victor Pițurcă: „A greșit grav cu această schimbare majoră a echipei”

„În afară de acest aspect, el a greșit grav cu această schimbare majoră a echipei, la meciul cu bosniacii. E o regulă de bază pentru un selecționer. Nu faci atât de multe schimbări.

Mai văd asta și pe la echipele noastre de club, că joacă cu o echipă în campionat, cu alta în cupele europene. Ce-i asta?! Înseamnă că nu ai încredere în ei, că pot rezista fizic. Și că nu ești tu capabil, ca antrenor, să-i pregătești să reziste.

La națională e altceva, dar totuși poți să-ți dai seama cine poate, cum poate. Și să faci echipa în consecință, să poată juca și fizic la cel mai înalt nivel, dar să ai și coeziune, omogenitate, relații de joc.

Ăsta era cel mai important meci, cu Bosnia-Herțegovina! Nu neapărat cel din Suedia. Acum, la București, trebuia să pună în teren cea mai bună echipă. Nu să facă experimente. La națională nu faci asta, aici trebuie să faci lucrurile în așa fel încât să câștigi mereu următorul joc.

Aici a greșit Gică rău! Cum să nu joci cu Drăgușin, cu Rațiu, cu Bancu și cu bosniacii?! Cum să bagi o echipă cu jucători care nu mai evoluaseră împreună?! Nici nu știu cum s-o numesc, echipa a doua, una experimentală...”, a mai spus Pițurcă.

În plus, fostul atacant al Stelei consideră că Hagi chiar s-a gândit la demisie, în moment în care a făcut declarațiile interpretabile de la conferința de presă:

Văzând discursul lui de după meci, cred că s-a gândit și la varianta să renunțe. E greu să reziști. E Gică Hagi, un personaj important, valoros, are și el orgoliul lui, se gândește probabil cât să reziste să piardă așa?! L-am văzut, parcă era în șoc! Victor Pițurcă, fost selecționer al naționalei

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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