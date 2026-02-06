Cum se ferește Vinicius de dopaj Iubita brazilianului dezvăluie: „Dacă merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu fizioterapeutul lui”
Cum se ferește Vinicius de dopaj Iubita brazilianului dezvăluie: „Dacă merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu fizioterapeutul lui"

  • Virginia Fonseca, iubita lui Vinicius Jr (25 de ani), a vorbit despre provocările cu care se confruntă de când are o relație cu starul brazilian al lui Real Madrid.

Femeia în vârstă de 26 de ani a surprins când a detaliat ce presupune să fii iubita unui sportiv.

Cum se ferește Vinicius de substanțe dopante: „Dacă merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu fizioterapeutul lui”

Virginia a povestit, conform Mundo Deportivo, care citează un interviu acordat de aceasta în Brazilia, că are nevoie de supraveghere și control asupra produselor ginecologice.

„De exemplu, dacă merg la ginecolog și trebuie să folosesc un unguent, trebuie să mă adresez fizioterapeutului lui. Pentru că ar putea declanșa un test antidoping”, a explicat ea.

66 de milioane euro
e averea estimată (în noiembrie 2025) a iubitei lui Vinicius.

Spune că, la începutul relației, i-a fost foarte greu să accepte că trebuie să împărtășească detalii intime cu cei din staff-ul jucătorului:

„Când mi-a spus, am început să tremur. M-am gândit: «Dumnezeule, aș fi putut folosi ceva ce nu ar fi trebuit?». Jur că am început să tremur. Acum, orice îmi vine în minte să folosesc, trebuie să le trimit fizioterapeuților lui. Dietă, ieșiri la cină... el nu mănâncă în oraș. Noi mâncăm acasă”.

Chiar Vinicius i-a spus: „Orice ai de gând să folosești, trebuie să mă anunți dinainte, pentru că ar putea duce la dopaj.

De exemplu, o cremă intimă, un unguent, orice ar putea intra în contact cu el ar putea duce la dopaj. Și dacă o face, este scos din joc. Acum, orice mă gândesc să folosesc, trebuie să-i spun”.

Sunt foarte fericită în această relație. De aceea o prioritizez, o fac să funcționeze. Este o relație solicitantă; trebuie să ai un program pentru toate, să respecți totul perfect. Virginia Fonseca, iubita lui Vinicius Jr

Iubita lui Vinicius Jr, avere impresionantă!

Virginia Fonseca este o prezentatoare, antreprenoare și influencer de origine braziliano-americană. Ea s-a născut în Danbury, Connecticut (SUA), iar când avea 3 ani s-a mutat cu părinții în Brazilia.

Virginia e una dintre cele mai bogate „WAG” din lume (soții și iubite ale sportivilor).

Averea ei provine din afacerile pe care le are, inclusiv compania WePink, care a raportat profituri mari din vânzarea de produse de înfrumusețare.

A fost căsătorită din 2021 până în 2025 cu Ze Felipe (cântăreț brazilian) și are 3 copii cu el: Maria Alice (5 ani), Maria Flor (4 ani) și José Leonardo (2 ani). Virginia și Ze Felipe au divorțat în 2025, iar la scurt timp, ea și-a făcut publică relația cu Vinicius Jr.

