Ramon Flores, directorul sportiv al lui Al Ittihad, îl așteaptă pe Vinicius Jr. (25 de ani), vedeta lui Real Madrid.

Fondurile nelimitate au transformat campionatele din zona Golfului într-o destinație aleasă de tot mai mulți jucători de top din Europa.

Vinicius este așteptat în Arabia Saudită

Directorul celor de la Al-Ittihad a lansat public propunerea ca Vinicius Jr. să ajungă semneze cu echipa sa.

„ Văd ca pe o posibilitate ca jucătorii precum Vinicius să fie aici, în Arabia Saudită. Văd cum liga evoluează și este fezabil să avem jucători de top în perioada lor de glorie aici ”, a spus Ramon Planes, pentru Radio Estadionoche, portivit marca.com.

Deși, inițial, în Arabia Saudită ajungeau fotbaliștii consacrați ai Europei aflați pe finalul carierei, Ramon Flores crede că, în prezent, campionatul este atractiv și pentru jucătorii mai tineri:

„Tendința este acum de a aduce jucători la o vârstă foarte bună pentru carierele lor fotbalistice. Nu se mai aduc jucători doar în etapa finală a carierei lor”.

Campionatul Arabiei Saudite, plin de vedete din Europa

Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, din iarna anului 2023, a deschis drumul mai multor vedete către fotbalul din Arabia Saudită.

În urma sosirii starului lusitan la echipa din Riyadh, principalele candidate pentru titlul de campioană au importat mai multe vedete.

Topul celor 5 cei mai bine cotați fotbaliști din liga Arabiei Saudite:

Mateo Retegui, 26 de ani, atacant central - 40 de milioane de euro

Darwin Nunez, 26 de ani, atacant central - 35 de milioane de euro

Enzo Millot, 23 de ani, mijlocaș ofensiv - 28 de milioane de euro

Theo Hernandez, 28 de ani, fundaș stânga - 28 de milioane de euro

Moussa Diaby, 26 de ani, extremă dreapta - 28 de milioane de euro

De asemenea, mai multe vedete, aflate pe final de carieră, evolueză în prima ligă din Arabia Saudită, precum Karim Benzema, N'Golo Kante, Sadio Mane și Roberto Firmino.

