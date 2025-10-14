„Hagi a fost al doilea lui tată”  Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui”

Virgil Ghiță senior, tatăl fotbalistului de la Hannover 96, a vorbit despre copilăria și junioratul eroului din meciul cu Austria.

Acesta s-a declarat foarte mulțumit de nivelul la care a ajuns Virgil Ghiță (27 de ani).

Virgil Ghiță a marcat golul victoriei României în partida cu Austria de duminică, scor 1-0, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Fundașul a înscris cu capul în minutul 90+5, după centrarea perfectă trimisă de Ianis Hagi.

Tatăl lui Virgil Ghiță: „Cu mine a stat 11 ani, cu Hagi 12”

Virgil Ghiță senior a povestit, în cadrul unui interviu pentru gsp.ro, despre cum fiul său și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”.

„Avea 11 ani. Hagi a fost al doilea lui tată. Cu mine a stat 11 ani, iar cu Hagi a stat de atunci până la 23 de ani, când a plecat. Deci încă pe-atât. E normal să-i fie așa și de asta îl și respectă și, în orice face, îl sună pe Mister și vorbește cu el. Tot timpul vorbesc. Să stai 11 ani acolo?! E ceva!”, a declarat tatăl fotbalistului.

Ghiță senior spune că atunci când s-a aflat că tânărul jucător va juca la Academia „Gheorghe Hagi” la 11 ani, cei din jur s-au îndoit de talentul tău.

„Toată lumea îmi spunea la momentul acela: «Unde-l duci, mă, îl duci la Hagi? Păi acolo se duce cu cei mai buni!» . Corect, se duce cu cei mai buni!

Dacă reușește cu cei mai buni, e OK! Nu reușește, îl luăm acasă și ne apucăm de carte! Cu cine te bați? Ca să ajungi sus, trebuie să te bați cu cei buni! Rămâi jos? Păi ești cel mai bun aici, la nivelul ăsta, dar când dai de unii mai buni?

N-ai rezolvat nimic așa! Plus că a fost dorit de Hagi! Iar acolo se duceau cei mai buni, erau aleși, nu se ducea oricine”, a adăugat Virgil Ghiță senior.

Cred că sunt unul dintre cei mai duri critici ai lui! Cel mai dur! Tatăl lui Virgil Ghiță

Despre nivelul la care a ajuns Virgil Ghiță: „Îmi place”

Tatăl fotbalistului de la Hannover 96 consideră că perioada petrecută la Cracovia l-a ajutat foarte mult.

„Îmi place, da! Știți cum e tendința fiecărui om, să mergi și mai sus, să aspiri către mai bine. Iar asta să fie o trecere. Cum, de altfel, a fost și Polonia.

După părerea mea, atât cât mă pricep, e greu să pleci de la noi și să te duci la un club mare. E grea trecerea asta. Pe el l-a ajutat foarte mult Polonia.

A plecat de la Viitorul, unde muncea... Știți că și la Farul se fac antrenamente dure! S-a dus în Polonia, unde deja i se păreau și mai dure față de cele din Farul, iar apoi mergi la Hannover și ți se par și mai grele decât cele de la Cracovia. A fost o trecere OK pentru el și l-a ajutat foarte mult”.

108 meciuri a jucat Virgil Ghiță pentru Cracovia

