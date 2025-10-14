Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc”
Lewis Hamilton și Charles Leclerc. FOTO: Imago

Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 12:30
  • Derek Daly (72 de ani), fost pilot de Formula 1, a comentat situația actuală a piloților Ferrari, Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani), care trec printr-o perioadă dificilă.

Ferrari se confruntă cu probleme în acest sezon, în ciuda venirii lui Lewis Hamilton, pilot care a câștigat șapte titluri mondiale.

Derek Daly, despre declinul lui Hamilton: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc”

„Lewis Hamilton rămâne una dintre cele mai mari povești de succes din F1. El a dus Formula 1 în locuri unde nu mai fusese niciodată, cum ar fi lumea modei.

Era întruchiparea unui campion cum nu am mai văzut. Modul în care se comporta, cum se îmbrăca și cum conducea, acele zile s-au dus și nu se vor întoarce niciodată.

În viața fiecărui sportiv vine un moment în care instinctele și reflexele nu mai sunt la fel de bune ca în urmă cu 15 ani.

Pentru Ferrari, acele zile s-au dus. Cred că aducerea lui Hamilton aici a fost mai degrabă o decizie de marketing, nu una pur sportivă”, a declarat Derek Daly, conform racingnews365.com.

1978
a fost anul în care a debutat Daly în Formula 1, cu echipa Hesketh. Apoi, a mai concurat pentru Ensign, Tyrrell, March, Theodore și Williams. Cel mai bun rezultat al său a venit în 1980, când a obținut două locuri patru și a încheiat sezonul pe locul 11 în clasamentul general

Derek Daly: „Echipele de top au piloți cu abilități opuse, iar Ferrari nu”

Fostul pilot consideră că Ferrari ar fi trebuit să se bazeze pe un alt duo de piloți, având în vedere că echipa nu a obținut nicio victorie până acum.

„În opinia mea, fiecare echipă de top are doi piloți cu abilități opuse: unul cu reflexe rapide, capabil să conducă la maximum în orice moment, care merge oricât de repede se poate.

Celălalt pilot este foarte sensibil la senzațiile mașinii, o poate «citi», oferă informații valoroase, pe care inginerii se bazează și astfel contribuie la dezvoltarea unei mașini mai rapide.

În prezent, Ferrari are doi piloți cu reflexe rapide. Nu cred că vreunul dintre ei oferă informații suficiente ingineriilor pentru a construi o mașină mai rapidă, iar situația nu se va schimba anul viitor”, a mai declarat fostul pilot.

Ferrari este cea mai problematică echipă de pe grilă. Nu cred că vor face pașii necesari pentru a remedia situația. Derek Daly, fost pilot de Formula 1

Clasament general - piloți:

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 336p
  2. Lando Norris (McLaren) - 314p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 273p
  4. George Russell (Mercedes) - 237p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 173p

Clasament general - constructori:

  1. McLaren - 650p
  2. Mercedes - 325p
  3. Ferrari - 298p
  4. Red Bull - 290p
  5. Williams - 102p

Următoarea cursă este Marele Premiu al Statelor Unite, care se desfășoară în Texas, care va avea loc în weekendul 17-19 octombrie 2025.

Derek Daly. Foto: Imago Derek Daly. Foto: Imago
Derek Daly. Foto: Imago

Lewis Hamilton formula 1 Scuderia Ferrari charles leclerc derek daly
