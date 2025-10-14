Coșmarul unui fost adversar al FCSB Legenda de la Valencia, dezvăluiri cutremurătoare:  „Mi-e imposibil să stau mult în picioare” » A suferit 5 operații
Vicente Rodriguez. Foto: IMAGO

George Neagu
Publicat: 14.10.2025, ora 11:59
Actualizat: 14.10.2025, ora 12:09
  • Vicente Rodriguez (44 de ani), legendă a Valenciei, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat atât când juca, cât și după ce s-a retras din fotbal.

Actualul ambasador al „liliecilor” a dezvăluit într-un podcast că este nevoit să suporte dureri mari zilnic, după ce a trecut prin trei operații la șold și două la gleznă.

Vicente Rodriguez: „Este imposibil să stau mult în picioare”

Fostul jucător al Valenciei a mărturisit că durerile după operațiile la șold s-au mai ameliorat, dar încă întâmpină dificultăți mari.

„E relativ bine când stau jos, am pernuța mea pe care trebuie să o folosesc de când am suferit prima operație. Sper să scap de ea, dar deocamdată nu pot.

Acum mă simt mai bine, dar la început stăteam cinci minute și trebuia să mă ridic pentru că mă ardea fesa. Acum, cu timpul, șoldul a început să se simtă puțin mai bine și s-a mai îmbunătățit situația, dar încă mai folosesc perna.

Este imposibil să stau mult timp în picioare pentru că nu pot, șoldul începe să mă deranjeze, la fel și glezna. Așa că mă ridic, stau jos, mă ridic, stau jos, mă ridic”, a povestit Vicente Rodriguez, potrivit marca.com.

Dacă ar fi fost ceva psihologic, acum m-aș simți bine, aș putea să merg cu bicicleta și aș putea să mă joc cu fiul meu, dar, din păcate, nu pot. Am suferit trei operații la șoldul drept și două la gleznă. Vicente Rodriguez, fost jucător al Valenciei

Vicente Rodriguez: „Mi-ar fi plăcut să nu am accidentări”

Vicente Rodriguez a mai declarat că dacă nu ar fi suferit accidentările, ar fi putut evolua mult mai mult pentru Valencia și ar fi putut ajunge la un nivel mai ridicat.

„Mi-ar fi plăcut să nu fi avut accidentări și poate aș fi jucat de două ori mai multe meciuri la Valencia, sau poate nu aș fi fost la Valencia și aș fi jucat la altă echipă, nu știu”, a adăugat Vicente Rodriguez, conform sursei citate.

Pentru clubul de pe Mestalla, Vicente Rodriguez a jucat în 338 de meciuri, a marcat 52 de goluri și a oferit 56 de pase decisive.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru Levante și Brighton. După experiența din Anglia, spaniolul s-a retras din activitate, în anul 2013.

Echipa lui Vicente Rodriguez a fost adversara FCSB în 2005, când roș-albaștrii au întâlnit Valencia în șaisprezecimile Cupei UEFA.

Fostul mijlocaș a ratat „dubla” cu campioana României de atunci din cauza unei operații la gleznă.

FCSB, care atunci se numea Steaua București, a reușit atunci să se califice dramatic la penalty-uri, scor 4-3, după ce Valencia a câștigat meciul tur cu 2-0, iar roș-albaștrii au reușit să întoarcă scorul în retur.

38 de selecții
și 3 goluri a reușit Vicente Rodriguez pentru naționala Spaniei

