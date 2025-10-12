România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026 +9 foto
România - Austria Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

România - Austria 1-0 Victorie dramatică a „tricolorilor”, care rămân cu șanse la locul doi în preliminariile CM 2026

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu , Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 19:24
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 23:43
  • România - Austria 1-0. „Tricolorii” au obținut cele trei puncte la ultima fază a meciului.
  • România rămâne la 3 puncte în spatele Bosniei, adversarul direct din următoare acțiune a naționalei.
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Austria nu a arătat neapărat ca o echipă periculoasă în prima repriză de pe Arena Națională.

„Tricolorii” și-au creat drum spre poarta lui Schlager încă din primele minute, însă nu au reușit să finalizeze cu succes acțiunile.

Mihăilă a trimis o foarfecă superbă de la 16 metri, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă.

Galerie foto (9 imagini)

România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (1).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (2).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (3).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (4).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+9 Foto


Au mai urmat apoi șuturi ale lui Hagi, respectiv Rațiu, însă niciunul nu a prins cadrul porții.

Partea secundă a adus o formație a oaspeților mai periculoasă, singurul care păstrat tabela neschimbată fiind Ionuț Radu, o dată la șutul lui Sabitzer scos din vinclu, iar apoi la o super-intercepție în fața lui Laimer, rămas singur în careu.

În minutul 60, a venit poate cea mai mare ocazie a meciului, un șut al lui Mihăilă, din cădere, care a lovit stâlpul porții lui Schlager.

Nouă minute mai târziu, Rațiu a scăpat excelent spre poartă, însă șutul său a fost bine anticipat de portar, care a respins incredibil în corner.

În minutul 90+5, cu o ultimă speranță, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris super cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.

România - Austria 1-0

  • A marcat: Ghiță (90+5)
  • Asistența: 39.581 de spectatori

Final de meci.

Min. 90+5 - Goool România! Virgil Ghiță marchează cu lovitură superbă de cap, după o centrare a lui Hagi.

Min. 88 - Iese Bîrligea, intră Munteanu.

Min. 86 - Ies Gregoritsch și Schmid, intră Florucz și Schopf.

Min. 81 - Galben pentru Alaba.

Min. 72 - Iese Mihai Popescu accidentat, intră Virgil Ghiță.

Min. 69 - Rațiu scapă spre poartă, trage de la 16 metri foarte bine la colțul lung, însă Schalger are o intervenție incredibilă.

Min. 66 - „Tricolorii” cer din nou penalty pentru un presupus fault asupra lui Mihăilă, care a primit galben pentru simulare.

Min. 65 - Ies Mwene și Baumgartner, intră Prass și Grillitsch.

Min. 62 - Dennis Man trimite un șut în forță de la 20 de metri, mult peste poarta lui Schlager.

Min. 60 - Mihăilă bifează cea mai mare ocazie a meciului. A trimis în bară după un șut din prima, de la marginea careului.

Min. 56 - Galben pentru Mwene.

Min. 53 - Galben pentru Burcă, după o tragere de tricou asupra lui Gregoritsch. Va rata meciul cu Bosnia.

Min. 49 - Ocazie mare pentru Austria. Ionuț Radu respinge în corner șutul lui Sabitzer, spre vinclul porții noastre.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 43 - „Tricolorii” cer penalty la un henț în careu, însă „centralul” l-a catalogat drept involuntar.

Min. 41 - Galben pentru Schimd, după o tragere de tricou asupra lui Bîrligea.

Min. 30 - Niciuna dintre cele două formații nu a reușit să mai pună probleme mari la cele două porți. Multe dueluri s-au dat la mijlocul terenului.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto


Min. 15 - România continuă să pună probleme! Ianis Hagi a trimis un șut în blocaj, după o acțiune foarte bună a lui Dragomir pe partea stângă. Mingea a ajuns apoi la Rațiu, care a trimis în forță, însă pe lângă poarta austriecilor.

Min. 7 - Ocazie mare pentru România. Mihăilă trimite din semifoarfecă de la 16 metri, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (5).jpg
România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (5).jpg

Galerie foto (9 imagini)

România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (1).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (2).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (3).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (4).jpg România - Austria. Mihăilă, foarfecă spectaculoasă. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+9 Foto


Min. 7 - Galben pentru Baumgartner, după un fault dur din spate asupra lui Ianis Hagi.

Min. 1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Echipele de start:

  • România: I Radu - Rațiu, M Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Austria: Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald - Schimd, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch
  • Rezerve: Polster, Pentz, Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Florucz, Schopf
  • Antrenor: Ralf Rangnick
  • Stadion: Arena Națională, București
  • Arbitru: Davide Massa (Italia) / Asistenți: Filippo Meli și Stefano Alassio (ambii in Italia) / Rezervă: Simone Sozza / Camera VAR: Michael Fabbri și Rosario Abisso
România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro România - Austria (înainte de meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+50 Foto


21:00 Atmosfera din jurul Arenei Naționale cu mai puțin de o oră înainte de meci

20:25 „Tricolorii” au ajuns la Arena Națională

20:15 Bogdan Stelea, despre conflictul dintre Mircea Lucescu și presă, dar și despre șansele pentru baraj

20:00 Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger, prezente pe Arena Națională

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, și cel al Austriei, Beate Meinl-Reisinger, se vor afla pe Arena Națională în această seară.

19:30 Vestiarul „tricolorilor” este pregătit

19:24 Surpriză în primul „11”

Lucescu mizează pe Vlad Dragomir la mijlocul terenului, lângă Marius Marin! Mijlocașul lui Pafos are doar două selecții la naționala mare a României.

Mircea Lucescu a lăsat 6 jucători în afara lotului

România este obligată să câștige meciul cu Austria pentru a mai avea speranțe la locul 2 în grupă.

De partea cealaltă, cu o victorie la București, Austria devine favorită certă la clasarea pe primul loc și implicit la calificarea directă la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Față de partida amicală câștigată de România, scor 2-1, cu Moldova, Mircea Lucescu a decis să lase nu mai puțin de 6 jucători în afara lotului: Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu.

Mircea Lucescu știe cum poate învinge Austria: „Putem spera la un rezultat bun”

Mircea Lucescu a urmărit atent sistemul de joc al naționalei lui Ralf Rangnick și știe ce trebuie să facă „tricolorii” pentru a obține cele 3 puncte.

„Noi trebuie să-i anticipăm pe tot ceea ce știu ei să facă și în același timp să profităm de slăbiciunile lor, pentru că dacă aduci opt jucători în atac, înseamnă că în apărare îți lași doi jucători, unul contra unul.

Dacă noi vom ști să fructificăm astfel de momente, pentru că avem jucători foarte rapizi, și dacă ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun.

E o echipă care își bazează jocul pe pasele lungi, nu construiește jocul decât puțin până duce 5 jucători în atac pe adversari.

Joacă mingi peste fundașii noștri centrali, jucători de viteză, strâng extremele în interior și lasă fundașii pe linia atacanților și așteaptă alții, fac câteva pase”, a spus selecționerul României la conferința de presă.

Ralf Rangnick: „Cu tot respectul pentru Lucescu, suntem aici să câștigăm și să ne calificăm”

Ralf Rangnick a fost destul de serios și sincer la conferința de presă.

Când a fost întrebat dacă ar vrea să-i facă un cadou lui Mircea Lucescu, demis în 1986 după o victorie cu Austria în primul mandat de selecționer și care sugerează acum că ar putea pleca iar după un meci cu Austria, toți au râs în sală, inclusiv austriecii. Mai puțin Rangnick.

„Plec de la premisa că întrebarea n-a fost serioasă. Știm de ce am venit aici. Să ne calificăm la Mondial după 28 de ani. Va fi dificil, pe un stadion plin.

Am văzut în primele 30 de minute la Viena cât de bună este România. Cu tot respectul pentru Lucescu, suntem aici să câștigăm și să ne calificăm”, a declarat Rangnick.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)
  • ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)  

austria echipa nationala a romaniei romania LIVE cm 2026 preliminarii cm 2026
