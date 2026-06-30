Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare

Ronald Koeman (63 de ani) și Virgil van Dijk (35), considerați principalii vinovați pentru eliminarea Țărilor de Jos în „16-imile” Mondialului: 1-1, 2-3 la penaltyuri cu Maroc.

Jurnaliștii olandezi sunt foarte aspri în comentariile lor. Mai ales unul dintre ei, care nu vrea să-i mai vadă pe Koeman și Van Dijk la naționala portocalie.

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În aceeași zi, și Germania, și Olanda au fost eliminate de la Campionatul Mondial în „16-imi”, imediat după grupe.

Ambele după loviturile de pedeapsă: prima, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay; a doua, 1-1, 2-3 la 11 metri cu Maroc.

„Koeman și căpitanul său Van Dijk au trădat tot ce reprezintă fotbalul nostru național”

În Țările de Jos, jurnaliștii au fost tăioși cu naționala lor. Mai ales cu selecționerul Ronald Koeman și căpitanul Virgil van Dijk.

Valentijn Driessen, șeful secției sport la cel mai important cotidian batav, De Telegraaf, îi reproșează antrenorului strategia și jucătorului lipsa de implicare.

„Ceva de care să ne fie profund, foarte profund rușine”, a fost concluzia ziaristului.

„Modul în care naționala Olandei s-a prezentat întregii lumi, în defensivă, fără nicio inițiativă, este o mare rușine.

Koeman și căpitanul său Van Dijk au trădat la Monterrey tot ce reprezintă fotbalul nostru național”.

Koeman a eșuat teribil. Un antrenor care jonglează cu echipa și tactica în eliminatoriile unui Mondial nu mai poate rămâne selecționer. Trebuie să plece Valentijn Driessen, jurnalist De Telegraaf

Driessen: „Maroc a intrat pe teren să câștige. Olanda să nu piardă. Koeman, un laș”

Editorialistul a continuat la fel de dur. „Timp de 120 de minute, Koeman și-a lăsat echipa să se chinuie și, adăugând mai mulți fundași pentru a-l ajuta pe prietenul său Van Dijk, i-a scufundat mai adânc în groapă.

Iar Van Dijk, stupefiant, s-a dat la o parte la ultimul penalty pentru Oranje și l-a lăsat pe Summerville, care suferea de crampe, să execute lovitura decisivă”.

Maroc a jucat fotbal conform școlii olandeze, în timp ce Oranje a jucat catenaccio, precum echipele italiene din anii 1960 Valentijn Driessen, jurnalist De Telegraaf

Din perspectiva sa, „Maroc a intrat pe teren să câștige. Olanda să nu piardă. Această atitudine spune multe despre Oranje și despre selecționerul Koeman, care s-a prezentat ca un laș în ochii lumii.

Procedând astfel, a risipit reputația Olandei pe scena mondială drept o națiune ce reprezintă un fotbal întreprinzător, ofensiv, dominant”.

Pentru el, nu mai există decât o singură cale. „Consecința trebuie să fie plecarea lui Koeman din funcția de selecționer. Poziția sa nu mai poate fi susținută.

Iar succesorul lui Koeman nu mai trebuie să își rezerve un bilet dus-întors la Liverpool pentru a-l convinge pe Virgil van Dijk să-și extindă cariera internațională până la Euro 2028”.

Este timpul pentru o gură de aer proaspăt și un nou început la naționala Olandei. Fără Koeman și Van Dijk Valentijn Driessen, jurnalist De Telegraaf

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