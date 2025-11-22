Scene de război în Italia FOTO+VIDEO. Lupte de stradă înainte de meciul cu echipa din Israel » Poliția a folosit tunuri cu apă +13 foto
Scandalul dintre protestatari și poliție
Scene de război în Italia FOTO+VIDEO. Lupte de stradă înainte de meciul cu echipa din Israel » Poliția a folosit tunuri cu apă

George Neagu
Publicat: 22.11.2025, ora 11:38
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 11:38
  • Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv 99-89. Au avut loc lupte de stradă, vineri, între protestatari și poliție, înaintea meciului din Euroligă.

Aproximativ 5-6.000 de persoane au participat la un marș pro-Palestina pe străzile orașului Bologna, înaintea meciului de baschet dintre Virtus și Maccabi Tel Aviv.

Aceștia au scandat „Palestina liberă” și „Suntem cu toții antisioniști”.

Scene de război înaintea unui meci din Euroligă

Marșul pro-Palestina a început în Piazza Maggiore din Bologna. Participanții au protestat față de meciul din Euroligă dintre Virtus și Maccabi Tel Aviv, în contextul războiului din Fâșia Gaza, potrivit gazzetta.it.

În timpul marșului, protestatarii s-au înfruntat cu aproximativ 500 de polițiști. Forțele de ordine au efectuat mai multe controale asupra protestatarilor. Nemulțumiți de blocarea marșului, aceștia au început să arunce cu petarde, ouă și vopsea în polițiști.

Scandal între protestatari și poliție înaintea meciului dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv. Foto: Captură X/Matteo Salvini Scandal între protestatari și poliție înaintea meciului dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv. Foto: Captură X/Matteo Salvini Scandal între protestatari și poliție înaintea meciului dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv. Foto: Captură X/Matteo Salvini Scandal între protestatari și poliție înaintea meciului dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv. Foto: Captură X/Matteo Salvini Scandal între protestatari și poliție înaintea meciului dintre Virtus Bologna și Maccabi Tel Aviv. Foto: Captură X/Matteo Salvini
Forțele de ordine au utilizat tunuri cu apă împotriva protestatarilor, care au folosit obiecte de pe șantierele din apropiere pentru a se lupta.

În plus, au fost aruncate și sticle spre forțele de ordine. Unii protestatari au tras și focuri de artificii spre zidul format din polițiști.

Virtus s-a impus cu scorul de 99 la 89 în fața lui Maccabi Tel Aviv. Formația din Bologna se află pe locul 12 în Euroligă, cu 6 victorii obținute în 12 partide disputate.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share