Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf FOTO+VIDEO. Victoria românului din Liga Campionilor Africii, umbrită de o bătaie generală

Al-Hilal Omdurman - MC Alger 2-1. Victoria lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani) de la debutul în Liga Campionilor Africii a fost umbrită de un eveniment șocant petrecut la finalul meciului.

Al Hilal Omdurman s-a impus în primul meci din grupele Ligii Campionilor Africii în fața formației MC Alger.

Omer și Abdelrahman au fost marcatorii golurilor, în minutele 45+2 și 75. Oaspeții au înscris în minutul 53, prin autogolul lui Karshom.

Bătaie pe teren la debutul lui Reghecampf în Liga Campionilor CAF

Meciul s-a disputat vineri, pe stadionul național Amahoro din Kigali, capitala statului Rwanda, din cauza războiului din Sudan.

Federația din Rwanda a acceptat la finalul lunii trecute ca Al-Hilal Omdurman să joace în campionatul său intern.

După fluierul final, s-a iscat o bătaie generală între jucătorii și oficialii celor două echipe. Totul ar fi pornit după ce Girumugisha, jucătorul lui Reghecampf, s-ar fi bucurat în fața băncii oaspeților după golul din minutul 75 marcat de Abdelrahman, potrivit gsp.ro.

În acel moment s-a produs un mic conflict, dar situația a degenerat în finalul partidei. În acel moment, zeci de persoane au intrat pe teren și s-au lovit cu pumnii și picioarele.

Inclusiv spectatorii au încercat să intre pe teren pentru a se alătura bătăii.

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a opri bătaia de pe teren. Unul dintre cei implicați a alergat și un cameraman care se afla în apropiere și care încerca să filmeze momentele.

În timpul scandalului, Laurențiu Reghecampf a fost observat cum gesticula foarte nervos, fiind vizibil deranjat de incidentele din final.

The game between Al Hilal SC and MC Alger ended in a fracas with both team’s officials storming to the pitch.



Al Hilal SC walks away with the three points.



FT’| Al Hilal |2-1| MC Alger#54footballx #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/uUqLcpD6uc — Official54fx (@54footballx) November 21, 2025

În acest moment, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf se află pe primul loc în grupa C, din care mai fac parte și Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) și Saint Eloi Lupopo (RD Congo).

Următorul meci pentru Al Hilal Omdurman va fi împotriva celor de la Police. Partida se va disputa pe 26 noiembrie, de la 18:00.

