Incidente în Franța 40 de suporteri ai celor de la PSG, reținuți de poliție: situația a scăpat de sub control!

Fanii celor de la PSG au organizat o petrecere de amploare la final de an pentru a sărbători reușitele favoriților, care cucerit șase trofee în 2025.

în 2025. Lucrurile au degenerat, iar 40 de ultrași au fost arestați.

PSG a avut un an 2025 de vis. Formația antrenată de Luis Enrique a cucerit tot ce se poate pe plan intern: Cupa, campionatul și Supercupa Franței.

Formația de pe Parc des Princes a pus mâna și pe primul său trofeu UEFA Champions League, la care a adăugat Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Pentru a sărbători așa cum se cuvine reușitele favoriților, fanii au organizat o petrecere pe esplanada Trocadero din Paris, la 15 minute de Turnul Eiffel.

40 de ultrași ai celor de la PSG au fost arestați, după ce au aprins torțe și fumigene

Situația a scăpat de sub control, iar 40 de ultrași ai formației din capitala Franței au fost reținuți de poliție, după ce au început să aprindă torțe și fumigene , potrivit AFP.

PSG a încheiat anul cu o victorie

Pe 20 decembrie, PSG a jucat ultimul meci al anului. Supercampioana Franței a trecut fără emoții de Fontenay (Liga 5 din Franța), scor 4-0, și a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei.

Surprinzător, în Ligue 1, formația lui Luis Enrique a terminat 2025 pe locul 2, cu 36 de puncte, la unul în spatele liderului Lens.

