Caz uluitor la naționala U21 Alexandru Musi ar fi fost ignorat de staff când a acuzat probleme medicale: „Clar va lipsi mai mult”

Nationala

22.11.2025, ora 10:21
  • Alexandru Musi (21 de ani) a trecut printr-o experiență nefericită la ultima acțiune a naționalei U21.
  • Atacantul lui Dinamo a acuzat din timp probleme musculare, însă staff-ul naționalei ar fi ignorat semnalul acestuia.

Oficialii naționalei au anunțat absența lui Musi la primul meci, cu Finlanda U21, 0-2, însă situația acestuia ar fi fost, de fapt, ceva mai complicată.

Alexandru Musi are leziune musculară

Între timp, Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, a anunțat, în cadrul emisiunii Fotbal Show, că Musi s-a ales cu o leziune musculară din cauza staff-ului medical al echipei naționale.

Acum, acesta ar putea lipsi mai mult decât ar fi trebuit și cu siguranță va fi indisponibil pentru următoarea partidă a lui Dinamo.

„Musi le-ar fi transmis celor din staff-ul medical că simte o problemă la mușchi. Semnalul său nu a fost băgat în seamă, iar el a ajuns să facă o leziune musculară.

El nu va juca cu Botoșani, clar va lipsi mai mult. E un cheag de sânge! Se așteaptă să se vadă ce e în spatele cheagului respectiv de sânge”, a dezvăluit Silviu Tudor Samuilă, potrivit primasport.ro.

Musi s-a mai ales cu o accidentare și după acțiunea anterioară a naționalei U21, în octombrie, la partida cu Cipru U21.

