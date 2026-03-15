Probleme mari la FCSB FOTO: Vlad Chiricheș a ieșit accidentat + Florin Tănase i-a dat mari emoții lui Rădoi

FCSB - METALOGLOBUS. „Roș-albaștrii” se confruntă cu probleme mari la primul meci din play-out.

Vlad Chiricheș a părăsit terenul în prima jumătate a partidei de pe Arena Națională, iar trei minute mai târziu Florin Tănase i-a dat emoții mari lui Rădoi.

Probleme mari la primul meci disputat de FCSB în play-out

În minutul 29 al partidei cu Metaloglobus, Vlad Chricheș, fotbalistul revenit în primul „11” de la FCSB odată cu venirea lui Mirel Rădoi la echipă, a resimțit o durere la piciorul stâng, având nevoie de intervenția staff-ului medical.

Acesta nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu Baba Alhassan.

Trei minute mai târziu, Florin Tănase i-a dat emoții lui Mirel Rădoi, după ce s-a întins pe gazon la mijlocul terenului, acuzând o durere în zona genunchiului de la piciorul stâng, având și o rană vizibilă.

Decarul de la FCSB a fost scos în afara terenului pentru îngrijiri medicale, timp în care Rădoi l-a trimis la încălzire pe Octavian Popescu.

Ulterior, Tănase a anunțat staff-ul că se simte bine și a revenit pe teren.

Citește și

