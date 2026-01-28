Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă  FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League +6 foto
Vlad Dragomir FOTO: IMAGO
Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 28.01.2026, ora 22:31
Actualizat: 28.01.2026, ora 22:39
  • PAFOS - SLAVIA PRAGA. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a marcat un gol superb în Liga Campionilor.

Titular în meciul din ultima rundă a fazei principale din UCL, Dragomir a deschis scorul în minutul 17.

Pafos - Slavia Praga. Vlad Dragomir, gol superb în Champions League

Mijlocașul român, căpitan al formației cipriote, a primit mingea la aproximativ 30 de metri de poartă, în flancul drept al atacului.

Acesta a preluat, s-a întors, iar după ce a făcut doi pași a trimis o adevărată torpilă, direct în vinclu, lăsându-l pe portarul Jindrich Stanek fără reacție.

Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga
Golul marcat de Vlad Dragomir în meciul cu Slavia Praga

Reușita din partida cu Slavia este prima pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor. A jucat în toate cele 8 meciuri din faza principală a competiției continentale, având și 6 partide disputate în preliminarii.

Înainte de începerea partidei, Pafos ocupa locul 30, cu șanse matematice de a prinde un loc care să o ducă în play-off-urile pentru calificarea în optimile de finală.

În cariera sa, Vlad Dragomir a jucat 32 de meciuri în cupele europene, toate în tricoul lui Pafos. În Europa League, fotbalistul român a jucat două meciuri, ambele în preliminarii, reușind să înscrie un gol.

În cea de-a treia competiție europeană, Conference League, Dragomir a jucat 16 meciuri, dintre care 10 în faza principală, marcând două goluri.

