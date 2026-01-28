Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League

PAFOS - SLAVIA PRAGA. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a marcat un gol superb în Liga Campionilor.

Titular în meciul din ultima rundă a fazei principale din UCL, Dragomir a deschis scorul în minutul 17.

Pafos - Slavia Praga. Vlad Dragomir, gol superb în Champions League

Mijlocașul român, căpitan al formației cipriote, a primit mingea la aproximativ 30 de metri de poartă, în flancul drept al atacului.

Acesta a preluat, s-a întors, iar după ce a făcut doi pași a trimis o adevărată torpilă, direct în vinclu, lăsându-l pe portarul Jindrich Stanek fără reacție.

Reușita din partida cu Slavia este prima pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor. A jucat în toate cele 8 meciuri din faza principală a competiției continentale, având și 6 partide disputate în preliminarii.

Înainte de începerea partidei, Pafos ocupa locul 30, cu șanse matematice de a prinde un loc care să o ducă în play-off-urile pentru calificarea în optimile de finală.

În cariera sa, Vlad Dragomir a jucat 32 de meciuri în cupele europene, toate în tricoul lui Pafos. În Europa League, fotbalistul român a jucat două meciuri, ambele în preliminarii, reușind să înscrie un gol.

În cea de-a treia competiție europeană, Conference League, Dragomir a jucat 16 meciuri, dintre care 10 în faza principală, marcând două goluri.

