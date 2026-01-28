„3-4 milioane de euro” Andrei Nicolescu, detalii despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să fie bine pentru toată lumea”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al echipei.

Zilele trecute, președintele dinamovist anunța că se poartă discuții pentru mărirea clauzei de reziliere a stoperului israelian, iar acum a oferit noi detalii.

Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să mărim clauza la 3-4 milioane”

Întrebat despre stadiul negocierilor, Andrei Nicolescu a declarat:

„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, am stat de vorbă și acum discutăm ce e mai important pentru jucător, iar el își dorește să rămână.

Pentru asta vrem să fie bine pentru toată lumea, în cazul unui viitor transfer. Trebuie să protejăm și clubul, să-i oferim și jucătorului un viitor mai bun, dar și să aibă stabilitate.

Durata contractului nu e o discuție, doar clauza, iar datorită clauzei vor fi și alte beneficii atât pentru el, cât și pentru impresari.

Noi am vrea să-i mărim clauza undeva la 3-4 milioane. Deocamdată facem schimb de hârtii, suntem în proceduri”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.

Pentru a-l motiva să accepte mărirea clauzei, conducerea „câinilor” ar fi dispusă să-i mărească salariul lui Stoinov. Acum, acesta câștigă 9.000 de euro lunar.

1,5 milioane de euro este suma pentru care orice club îl poate achiziționa, în prezent, pe Nikita Stoiniov

Ajuns în vară la Dinamo pentru 400.000 de euro, israelianul a devenit rapid unul dintre pilonii apărării „câinilor”, reușind să joace 22 de partide în tricoul alb-roșu.

De asemenea, de la sosirea în tabăra „câinilor roșii”, fundașul a jucat în toate meciurile disputate de naționala sub 21 de ani a Israelului, 5 la număr.

