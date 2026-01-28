„3-4 milioane de euro” Andrei Nicolescu, detalii despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să fie bine pentru toată lumea”

- Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al echipei.
Zilele trecute, președintele dinamovist anunța că se poartă discuții pentru mărirea clauzei de reziliere a stoperului israelian, iar acum a oferit noi detalii.
Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să mărim clauza la 3-4 milioane”
Întrebat despre stadiul negocierilor, Andrei Nicolescu a declarat:
„Schimbăm hârtii cu agenții lui. Au fost aici, am stat de vorbă și acum discutăm ce e mai important pentru jucător, iar el își dorește să rămână.
Pentru asta vrem să fie bine pentru toată lumea, în cazul unui viitor transfer. Trebuie să protejăm și clubul, să-i oferim și jucătorului un viitor mai bun, dar și să aibă stabilitate.
Durata contractului nu e o discuție, doar clauza, iar datorită clauzei vor fi și alte beneficii atât pentru el, cât și pentru impresari.
Noi am vrea să-i mărim clauza undeva la 3-4 milioane. Deocamdată facem schimb de hârtii, suntem în proceduri”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.
Pentru a-l motiva să accepte mărirea clauzei, conducerea „câinilor” ar fi dispusă să-i mărească salariul lui Stoinov. Acum, acesta câștigă 9.000 de euro lunar.
Ajuns în vară la Dinamo pentru 400.000 de euro, israelianul a devenit rapid unul dintre pilonii apărării „câinilor”, reușind să joace 22 de partide în tricoul alb-roșu.
De asemenea, de la sosirea în tabăra „câinilor roșii”, fundașul a jucat în toate meciurile disputate de naționala sub 21 de ani a Israelului, 5 la număr.