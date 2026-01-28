L-au enervat și pe Djokovic Nole a văzut ce a pățit Coco Gauff la Australian Open și a intervenit: „Sunt surprins că nu suntem filmați și la duș”

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a comentat situația descrisă de Coco Gauff cu privire la lipsa de intimitate a sportivilor de la Australian Open.

Jucătoarea din SUA a fost surprinsă în timp ce își distrugea racheta pe un coridor, în afara terenului, după eșecul din sferturile de finală, în fața Elinei Svitolina.

Novak Djokovic îl va înfrunta pe Jannik Sinner în semifinalele Australian Open, după ce s-a calificat în penultimul act al competiției în urma abandonului lui Lorenzo Musetti, care conducea în acel moment cu 2-0 la seturi (6-4, 6-3, 1-3).

Novak Djokovic: „Sunt surprins că nu avem camere de filmat în timp ce facem duș”

Coco Gauff a comentat ulterior întâmplarea și a atras atenția asupra lipsei de intimitate a sportivilor, aceștia fiind filmați aproape oriunde în complexul de la Australian Open.

„Da, am văzut ce s-a întâmplat cu Coco [Gauff] după meciul ei. Ei bine, empatizez cu ea. Știu cum e să rupi o rachetă. Am făcut asta de câteva ori în cariera mea. Știu cum e să fii frustrat, mai ales după un meci în care performezi sub așteptări.

Sunt de acord cu ea. E foarte trist că nu poți, practic, să mergi nicăieri și să te ascunzi sau să-ți exprimi frustrarea, furia, fără a fi surprins de o cameră”, a transmis Djokovic, potrivit tennisworldusa.org.

Conștient că, în prezent, sportul s-a transformat, iar presa și oamenii din social media caută să obțină cât mai mult conținut, Djokovic a mai spus:

„Sunt surprins că nu avem camere de filmat în timp ce facem duș”.

Situația de la Melbourne a deranjat mai mulți sportivi, iar Iga Swiatek a comentat și ea, miercuri, pe marginea subiectului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport