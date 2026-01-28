„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul echipei Benfica Lisabona, a atacat presa înainte de meciul cu Real Madrid din Liga Campionilor.

Acesta susține că ziariștii au interpretat greșit declarațiile sale de săptămâna trecută și a venit cu clarificări.

La conferința premergătoare duelului cu Juventus de pe 21 ianuarie, scor 0-2, Jose Mourinho a fost întrebat despre numirea lui Luciano Spalletti la gruparea din Torino.

El afirma atunci că nu-l surprinde o asemenea decizie, însă spunea că nu înțelege cum antrenori tineri ajung pe banca unor cluburi mari, așa cum s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter, dar și cu Alvaro Arbeloa la Real Madrid.

Jose Mourinho atacă jurnaliștii: „Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”

Acum, înainte de partida pe care Benfica o va disputa împotriva celor de la Real Madrid, Mourinho a explicat că declarația sa nu a fost un atac la adresa lui Chivu și Arbeloa.

„Voi, jurnaliștii, aveți o calitate pe care o respect foarte mult, și anume că puteți îndruma lucrurile în direcția care vă convine. Întrebarea care mi s-a pus a fost dacă mă surprinde faptul că Spalletti antrenează pe Juventus.

Iar răspunsul meu a fost legat de o întrebare foarte obiectivă: dacă Spalletti avea calificările necesare pentru a antrena Juve.

Aceasta a fost întrebarea, iar răspunsul a fost în apărarea lui”, a declarat Mourinho, conform beinsports.com.

Băieții cred în ceea ce facem, în ciuda gălăgiei venite nu doar din partea rivalilor, ci și a prietenilor. Reacția lor a fost minunată, dar nu aveam dubii. Experiența mea îmi spune că un meci durează 100 de minute. Chiar dacă experiența mea e din sectorul de tineret și cineva o poate contesta. Cristi Chivu, despre declarațiile lui Mourinho, după 6-2 cu Pisa

Mourinho: „Atât Chivu, cât și Arbeloa, sunt băieții mei”

Tehnicianul portughez i-a lăudat pe cei doi antrenori. A colaborat cu ambii pe vremea când aceștia erau jucători. Și, împreună, au obținut performanțe importante.

„Italienii au folosit-o (n.r. - declarația) ca să vorbească despre Chivu, iar voi, spaniolii, ați folosit-o ca să vorbiți despre Arbeloa.

Atât Chivu, cât și Arbeloa sunt băieții mei. Nu sunt doar foști jucători de-ai mei, ci foști jucători speciali. Apropo de Alvaro, dintr-o perspectivă umană, în ceea ce privește relațiile personale și empatia, este unul dintre jucătorii mei preferați din toate timpurile.

Evident că nu a fost cel mai bun jucător pe care l-am avut la Real Madrid, dar cu siguranță a fost unul dintre cei mai buni.

Este ultima persoană pe care aș putea pune presiune, dar voi toți sunteți foarte inteligenți în modul în care vă faceți treaba. Sper doar ca Alvaro să se descurce foarte bine și să aibă o carieră fantastică de antrenor”, a mai spus tehnicianul lusitan.

59 de meciuri a adunat Cristi Chivu ca elev al lui Jose Mourinho, la Inter. Alvaro Arbeloa a jucat de 122 de ori sub comanda lui „The Special One”, la Real Madrid.

Ce declarase Jose Mourinho

În conferința de presă premergătoare meciului cu Juventus de săptămâna trecută, Mourinho a declarat:

„Dacă aș avea ocazia în viitor, aș veni pe banca Juventus. Eu sunt surprins când văd un antrenor fără experiență la cârma unui club important , nu dacă Max (n.r. - Allegri) merge la Milan, Luciano (n.r. - Spalletti) semnează cu Juventus sau Gasp (n.r. - Gasperini) ajunge la Roma”.

