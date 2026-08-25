Destinație nouă pentru Blănuță Atacantul român s-a înțeles cu alt club, după ce a fost exclus din lotul lui Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță (24 de ani) urmează să fie împrumutat la Lechia Gdansk, pentru că nu mai intra în planurile celor de la Dinamo Kiev în acest sezon.

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Blănuță a ajuns la clubul ucrainean la începutul sezonului trecut, dar a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.

Vladislav Blănuță, împrumutat la Lechia Gdansk

Blănuță a bifat doar 25 de minute într-un singur amical înainte de startul sezonului, nefiind inclus în lot pentru nicio altă partidă.

Acum, fostul atacant de la U Cluj și FCU Craiova urmează să ajungă la Lechia Gdansk, club care a retrogradat în liga secundă din Polonia, sub formă de împrumut, potrivit football24.ua.

Ulterior, agentul fotbalistului a confirmat mutarea lui Blănuță.

„Da, Dinamo Kiev are mai multe colaborări cu acest club polonez, unde împrumută fotbaliști”, a transmis Arcadie Zaporojanu, pentru GOLAZO.ro.

Anterior, atacantul român a fost s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo București.

11 apariții a bifat Blănuță la Dinamo Kiev, într-un total de 307 minute, reușind un singur gol

Săracul, prin ce trece… I-am zis să iasă puternic din situația asta. I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit și… Va ieși mai puternic cu siguranță, nu știu când se va întâmpla asta, dar e foarte greu în momentul de față. Daniel Pancu, după amicalul Dinamo Kiev - Rapid 1-3

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