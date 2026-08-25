Destinație nouă pentru Blănuță Atacantul român s-a înțeles cu alt club, după ce a fost exclus din lotul lui Dinamo Kiev

- Vladislav Blănuță (24 de ani) urmează să fie împrumutat la Lechia Gdansk, pentru că nu mai intra în planurile celor de la Dinamo Kiev în acest sezon.
Blănuță a ajuns la clubul ucrainean la începutul sezonului trecut, dar a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.
Vladislav Blănuță, împrumutat la Lechia Gdansk
Blănuță a bifat doar 25 de minute într-un singur amical înainte de startul sezonului, nefiind inclus în lot pentru nicio altă partidă.
Acum, fostul atacant de la U Cluj și FCU Craiova urmează să ajungă la Lechia Gdansk, club care a retrogradat în liga secundă din Polonia, sub formă de împrumut, potrivit football24.ua.
Ulterior, agentul fotbalistului a confirmat mutarea lui Blănuță.
„Da, Dinamo Kiev are mai multe colaborări cu acest club polonez, unde împrumută fotbaliști”, a transmis Arcadie Zaporojanu, pentru GOLAZO.ro.
Anterior, atacantul român a fost s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo București.
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Săracul, prin ce trece… I-am zis să iasă puternic din situația asta. I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit și… Va ieși mai puternic cu siguranță, nu știu când se va întâmpla asta, dar e foarte greu în momentul de față. Daniel Pancu, după amicalul Dinamo Kiev - Rapid 1-3