Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova

Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova.

Află mai jos ce sumă va încasa clubul patronat de omul de afaceri Adrian Mititelu.

Blănuță a evoluat în sezonul trecut la U Cluj, sub formă de împrumut de la echipa din Craiova. Acolo a marcat 12 goluri în 37 de partide.

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova, echipă care este nevoită să joace în Liga 3, după ce nu a primit licența necesară pentru a evolua în eșalonul secund.

Atacantul născut în Republica Moldova a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Dinamo Kiev , ucrainenii plătind Craiovei 2,67 milioane de euro. Oltenii au păstrat și 20% dintr-un viitor transfer, potrivit surselor GOLAZO.ro.

De asemenea, Blănuță va purta tricoul cu numărul 77 la Kiev, conform sport.ua, același pe care l-a purtat și la Universitatea Cluj.

Anunțul transferului a fost făcut chiar de echipa ucraineană.

„Vladislav Blănuță – jucător al lui Dinamo!

FC Dinamo Kiev a semnat un contract cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță. Acordul este valabil pe 5 ani.

Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002 în orașul Hîncești (Moldova). Înălțimea lui este de 1,93 m, poziția principală – atacant central, picior de bază – dreptul.

Și-a început cariera fotbalistică în academiile de juniori din Cehia, Moldova și România. În 2019 s-a alăturat sistemului de tineret al clubului italian „Pescara”, unde, în decembrie 2020, a debutat la prima echipă în Serie B. Pentru „Pescara” a disputat 6 meciuri.

În septembrie 2022 a trecut la FC Universitatea Craiova 1948 sub formă de împrumut. După încheierea sezonului, acesta a fost achiziționat, iar în vara lui 2023 fotbalistul a semnat un contract definitiv cu clubul. În sezonul 2023/2024 Vladislav a jucat 31 de meciuri, marcând 8 goluri. În sezonul 2024/2025 a evoluat sub formă de împrumut la Universitatea Cluj, unde a disputat 37 de meciuri și a înscris 12 goluri.

La nivel internațional a jucat pentru selecționatele de juniori și tineret ale Moldovei. În 2023 a început să reprezinte România, bifând deja mai multe apariții pentru echipele U20 și U21.

De adăugat că tatăl lui Vladislav este cunoscutul antrenor Eduard Blănuță, care în prezent conduce clubul din prima ligă a Moldovei, Petrocub.

Bun venit, Vlad!”, a transmis Dinamo Kiev pe Facebook.

Blănuță va evolua alături de Dinamo Kiev în Conference League, acolo unde le va întâlni pe Fiorentina (D), Crystal Palace (A), Omonia Nicosia (D), Zrinjski (A), Samsunspor (D) și Noah (A).

„Mulțumim, Vladislav Blănuță!

Vladislav Blănuță a fost transferat definitiv la Dinamo Kiev.

În urma transferului, FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer.

Mulțumim, Vladislav Blănuță, pentru efortul depus în tricoul FCU 1948 și îi dorim mult succes pe viitor!”, a anunțat și FC U Craiova miercuri dimineață.

1,8 milioane de euro valorează Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Adrian Mititelu spunea că Blănuță vrea să joace în Rusia

În urmă cu două săptămâni, Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova, vorbise despre dorința lui Blănuță de a juca în Rusia, dar și despre conflictul pe care l-a avut cu agentul jucătorului.

„A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia.

El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin.

El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună.

Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a transmis Adrian Mititelu.

9 goluri în 46 de meciuri a reușit Vladislav Blănuță pentru FC U Craiova

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport