Zeljko Kopic și Andrei Nicolescu foto: GOLAZO.ro
Kopic a spus „NU” Andrei Nicolescu dezvăluie detalii din vestiar: „Preferă să nu facă publice aceste informații”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 23:34
  • Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre „misterul” din spatele accidentărilor de la Dinamo.
  • Până acum, antrenorul Zeljko Kopic nu a venit cu foarte multe informații despre starea jucătorilor aflați în afara terenului.

Dinamo s-a confruntat cu mai multe accidentări la începutul lunii august, despre care nu au fost făcute publice foarte multe detalii, lucru care a ridicat semne de întrebare în rândul suporterilor.

Andrei Nicolescu: „Kopic preferă să nu facă informațiile publice”

Acum, întrebat de un fan, în direct la emisiunea de la 48TV, de ce nu se cunosc foarte multe detalii despre când va reveni Andrei Mărginean și dacă asta reprezintă o strategie a clubului, cea de a nu publica rapoarte medicale pe rețelele sociale, așa cum se obișnuiește.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a răspuns:

„Nu e o strategie a clubului, dar, de multe ori, în discuțiile cu Mister (n.r. - Zeljko Kopic) și în discuțiile cu staff-ul, uneori, aceste informații preferă să nu le facă publice.

Și atunci n-am făcut o coeziune de comunicare legată de acest tip de accidentări, pentru că sunt anumite situații în care ei preferă ca astfel de informații să nu fie publice”.

Andrei Mărginean s-a accidentat în Oțelul - Dinamo/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg
Andrei Mărginean s-a accidentat în Oțelul - Dinamo/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg

Andrei Mărginean s-a accidentat la finalul lunii iulie, în Oțelul - Dinamo 2-1, singura înfrângere a „câinilor” în acest sezon.

Mijlocașul reprofilat fundaș central e așteptat să revină pe teren după pauza datorată meciurilor primei reprezentative.

  • „Alb-roșiii” ocupă locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte adunate după 8 etape, la 5 în spatele liderului Craiova.

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
