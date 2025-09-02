De la CFR Cluj în L2 din Brazilia  Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză
Panagiotis Tachtsidis FOTO: SportPictures
De la CFR Cluj în L2 din Brazilia Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 23:39
  • Panagiotis Tachtsidis (34 de ani) se află în negocieri avansate cu Clube do Remo, echipă care evoluează în Liga 2 din Brazilia.
  • Mijlocașul a făcut parte din lotul Greciei pentru Campionatul European din Brazilia.

Panagiotis Tachtsidis a jucat, de-a lungul carierei, numai în Europa.

Panagiotis Tachtisdis ar putea semna în Liga 2 din Brazilia

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis ar putea profita de diferența de fus orar și își poate continua cariera în America de Sud.

Mijlocașul grec s-ar afla în negocieri avansate cu gruparea din Liga 2 a Braziliei, Clube do Remo. Totuși, fostul internațional nu a semnat, momentan, contractul.

Trupa din Belem poate parafa înțelegerea cu jucătorul elen până astăzi, la 23:59 ora locală (echivalentul orei 05:59 în România), întrucât, ulterior, se încheie perioada de transferuri.

Panagiotis Tachtsidis, prezent la Cupa Mondială din 2014

Grecul nu ar fi la primul contract cu Brazilia. El a făcut parte din lotul elen pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2014, însă nu a evoluat niciun minut.

Pentru prima reprezentativă a Greciei, a jucat 25 meciuri și a marcat un gol, în 2015, împotriva Ungariei, 4-3.

La nivel de club, mijlocașul a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj timp de două sezoane. În perioada petrecută în Gruia, a evoluat în 64 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Tachtsidis a jucat de-a lungul carierei pentru AS Roma, Genoa, Torino, Olympiakos și AEK Atena. El a strâns nu mai puțin de 156 de meciuri în Serie A.

450.000 de euro
este cota de piață a lui Panagiotis Tachtsidis, potrivit Transfermarkt

Adrian Mutu, despre problemele extra-sportive ale lui Tachtsidis: „Nu are creier”

Panagiotis Tachtisidis a primit cartonașul roșu în debutul partidei dintre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României 2023-2024, încheiată cu victoria categorică a echipei pregătite de Florin Maxim, 4-0.

La câteva zile distanță, „Briliantul” a dezvăluit că a avut o colaborare complicată cu Panagiotis Tachtsidis, din cauza problemelor din viața extra-sportivă a fotbalistului.

„El are o viață extrasportivă foarte haotică. E și vina clubului, care știa foarte bine ce face el. Eu am discutat cu cei de la club și le-am zis că e o lipsă de respect a lor față de mine.

Să lăsăm să treacă așa o declarație de genul acesta. Eu sunt o legendă, am făcut și eu ceva. Sunt golgheterul all-time al naționalei, alături de Gică Hagi. Iar tu, club, să-i permiți?

E vina lor, a celor de la club, că l-au acoperit. Eu știu ce a făcut el în afara terenului, îmi e și rușine să spun. Și ei știu foarte bine ce face el. Am vorbit cu Neluțu (n.r. Varga) și nu știe despre ce face el.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”, a spus Adrian Mutu, la momentul respectiv, pentru postul Prima Sport, citat eurosport.ro.

Nu ştiu ce a spus acest tip (n.r. Adrian Mutu) despre mine. Nici măcar nu-mi pasă, pentru că ne-a lăsat într-un moment foarte dificil pentru noi, după acel 0-4. A lăsat echipa şi a plecat. Pentru mine nu are caracter! A vrut să se salveze Panagiotis Tachtsidis, mijlocaș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

