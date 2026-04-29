Ce rol are pregătirea mentală în sportul de performanță 
Publicat: 29.04.2026, ora 13:54
  • Pregătirea mentală face diferența în sportul de performanță.
  • Descoperă cum controlul emoțiilor şi tehnicile de focus îmbunătățesc rezultatele oricărui sportiv.

Doi sportivi cu aceeaşi pregătire fizică şi aceeaşi tehnică, şi totuşi rezultate complet diferite. Ce face diferența? De cele mai multe ori, gândirea.

Pregătirea mentală nu este un concept abstract, aceasta implica un set de instrumente pe care sportivii de performanță le folosesc în fiecare competiție.

Studiile din psihologia sportului confirmă: sportivii care își antrenează mintea la fel de serios ca trupul obțin rezultate mai bune, reacționează mai rapid şi iau decizii mai bune sub presiune.

Cum influențează pregătirea mentală performanța sportivului

Un sportiv bine pregătit fizic, dar instabil mental, cedează exact când este cea mai mare nevoie de el. Pregătirea mentală intervine tocmai acolo unde pregătirea fizică se oprește, în momentele de presiune maximă.

  • Controlul emoțiilor: stresul şi anxietatea înainte de competiție sunt normale, dar sportivii de performanță își gestionează activ aceste stări. Cercetările arată că sportivii care își îmbunătățesc controlul emoțional prin tehnici specifice performează mai constant şi sunt mai puțin afectați de greșeli.
  • Concentrarea în timpul competiției: capacitatea de a rămâne focusat pe acțiunea imediată, fără să te lași distras de galerie, scor sau presiunea momentului, este o abilitate care se antrenează deliberat, nu vine de la sine.
  • Luarea deciziilor sub presiune: în minutele decisive ale unui meci live, sportivii cu pregătire mentală bună reacționează mai rapid şi mai precis. 

Ce tehnici de pregătire mentală folosesc sportivii de performanță

Studiile confirmă că metode precum vizualizarea şi controlul emoțional sunt esențiale pentru orice sportiv care vrea să progreseze.

Le regăsești aplicate în fiecare meci live de top, chiar dacă nu le observi la prima vedere.

  • Vizualizarea succesului: sportivul îşi imaginează în detaliu execuția perfectă sau scenariul ideal al competiției. Această tehnică activează aceleaşi zone ale creierului ca execuția fizică reală, pregătind corpul şi mintea simultan. Michael Phelps, cel mai medailat înînotător din istorie, a folosit vizualizarea înaintea fiecărei curse.
  • Tehnici de respirație şi relaxare: respirația controlată reduce rapid anxietatea şi readuce sportivul în starea de concentrare. Metode simple, de tipul respirației 4-7-8, sunt folosite curent în sportul de performanță înaintea momentelor decisive.
  • Stabilirea obiectivelor: obiectivele clare, măsurabile şi realiste oferă direcție şi mențin motivația pe termen lung. Un sportiv care ştie exact ce urmăreşte în fiecare antrenament progresează mai rapid decât unul care lucrează fără un plan.
  • Rutină înainte de competiție: o secvență fixă de acțiuni înainte de start, încălzire, muzică, respirație, vizualizare, ajută creierul să intre în starea de performanță. Rutina reduce incertitudinea și calmează sistemul nervos.

PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
