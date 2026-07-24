Jurgen Klopp, 59 de ani, este noul selecționer al Germaniei

Julian Nagelsmann a plecat după Mondial, turneul la care naționala Germaniei a fost eliminată în 16-imi. Era selecționer din septembrie 2023.

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Klopp a semnat un contract pe patru ani, cu țintă dublă, Euro 2028 și CM 2030. E al 13-lea selecționer al Germaniei în istorie.

VIDEO Klopp, prezentat oficial ca noul selecționer al Germaniei: „Mi se părea de neimaginat”

El a fost prezentat într-o conferință de presă la care mai participă președintele Federației Bernd Neuendorf, vicepreședintele Hans-Joachim Watzke și ofițerul de presă al DFB Franziska Wülle.

Jurgen Klopp: „Sunt încântat. Este o mare onoare să fiu aici. Îmi trec multe prin minte. Aveam o idee despre cât de importantă este sarcina de selecționer, dar mi se părea de neimaginat să se ajungă vreodată la asta.

Semnarea contractului face ca ziua de azi să fie una foarte, foarte specială pentru mine.

Aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați și mă bucur că totul s-a terminat acum. Vom avea nevoie de voi (n.r. către jurnaliști) pe acest drum pe care-l parcurgem.

Ar fi important dacă am prioritiza acuratețea în detrimentul vitezei raportării informației de-acum înainte”.

Selecționerul Germaniei a spus că, în opinia sa, presa nu i-a tratat bine pe Julian Nagelsmann și Thomas Tuchel și că va lua măsuri dacă acest lucru se va întâmpla și cu el:

„Nu fac această muncă pentru mine. O fac pentru voi. Am acceptat acest job chiar dacă am văzut cum i-ați tratat pe Julian Nagelsmann și pe Thomas Tuchel.

Dacă vă luați de familia mea, plec. Dacă credeți că sunt slab, spune-mi în față și voi pleca imediat, fără să cer nicio compensație”.

"If you behave badly and don't leave my family in peace, I will be gone" 🗣️



Jurgen Klopp has warned that he will walk away from the German National job if the press intrudes on his personal life, adding that he wasn't impressed about how Julian Nagelsmann was treated ⚽️ pic.twitter.com/VC5RaWzsyo — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

Președintele Federației Bernd Neuendorf: „Am avut o întâlnire comună în această dimineață, la 26 de zile de la eliminarea amară de la Cupa Mondială, împotriva Paraguayului.

Vă pot informa că a existat un vot unanim pentru Jürgen Klopp. Prin urmare, suntem încântați să-l prezentăm pe Jürgen Klopp ca noul selecționer.

Antrenorii secunzi sunt Peter Krawietz, Pepin Lijnders și Sven Bender. Marc Kosicke va fi antrenor secund și consilier. Mertesacker va fi director sportiv.

Suntem convinși că Jürgen Klopp este cea mai bună soluție și de aceea am purtat mai multe discuții și am continuat procesul în ultimele săptămâni. Discuțiile personale cu Jürgen Klopp ne-au confirmat decizia.”

În timpul Cupei Mondiale, aveai sentimentul că nu aveam jucători buni, dar avem fotbaliști foarte buni. Lucrurile nu stau chiar atât de rău Jurgen Klopp

Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” lui Klopp

„Am purtat discuții intense cu RB Leipzig – în special cu Oliver Mintzlaff. Îi sunt foarte recunoscător lui Oliver pentru faptul că am putut purta aceste discuții.

Am convenit că nu era productiv pentru Jürgen să-și continue activitatea la RB Leipzig în timp ce era și antrenor al echipei naționale. Prin urmare, lui Jürgen i s-a permis să-și rezilieze contractul cu Red Bull”, a spus președintele Federației Bernd Neuendorf.

Neuendorf a anunțat apoi că trei meciuri ale Germaniei vor avea loc la Leipzig și că 1 milion de euro va fi donat fundației RB „Wings for Life”.

Klopp e la a patra experiență de antrenor

Fostul antrenor al lui Dortmund și Liverpool lucra de un an și jumătate la Red Bull ca director al secției de fotbal. A ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, iar de azi e noul selecționer al Germaniei.

Klopp a antrenat doar 3 echipe de-a lungul carierei: Mainz (2001-2008), Dortmund (2008-2015) și Liverpool (2015-2024).

Are în palmares două titluri, o Cupă și două Supercupe cu Dortmund, plus o finală de Champions League. La Liverpool, acesta a câștigat titlul, Cupa Angliei, Cupa Ligii de două ori, Supercupa, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor. A mai disputat și o finală de Europa League.

Astfel, Klopp va fi pe banca Germaniei la Euro 2028 și CM 2030. Va debuta în septembrie, în Liga Națiunilor, cu 4 meciuri:

24 septembrie: Olanda - Germania.

27 septembrie: Germania - Grecia.

1 octombrie: Germania - Serbia.

4 octombrie: Grecia - Germania.

Nagelsmann a fost forțat să demisioneze după o eliminare rușinoasă de la CM 2026, unde Germania a părăsit turneul încă din „șaisprezecimi”, după 1-1 și 3-4 la pen. cu Paraguay.

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