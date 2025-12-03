Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost  jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor

Xian Emmers (26 de ani), fost mijlocaș la Rapid, a fost prezentat oficial la FC Argeș.

Transferul a fost anunțat de clubul piteștean la scurt timp după victoria obținută în Cupa României, scor 2-1, chiar împotriva giuleștenilor.

Fotbalistul a semnat un contract pe un an și jumătate și va putea juca pentru echipa lui Bogdan Andone din ianuarie 2026, când se va deschide perioada de transferuri.

„Xian Emmers face parte din Familia Vulturilor”, au scris piteștenii într-un comunicat.

Pe rețelele de socializare, suporterii și-au exprimat entuziasmul pentru transferul jucătorului cu experiență în Superliga.

59 de meciuri a adunat Xian Emmers în tricoul Rapidului, care a plătit 200.000 de euro pentru a-l transfera de la Roda JC Kerkrade (septembrie 2022). A marcat 5 goluri

Emmers a plecat de la Rapid după un scandal cu Marius Șumudică

Deși era un jucător important pentru giuleșteni, cu 33 de meciuri ca titular, fotbalistul a intrat în conflict cu antrenorul de atunci, Marius Șumudică, scandal dezvăluit în exclusivitate de GOLAZO.ro.

Emmers a avut un schimb dur de replici cu antrenorul, căruia i-a reproșat în fața întregii echipe că îi înjură pe jucători și că „scurge” în presă doar informații care îl avantajează pe el.

După plecarea de la Rapid, belgianul a ajuns în liga secundă din SUA, unde a jucat 17 meciuri pentru Phoenix Rising.

Cariera lui Xian Emmers

Belgianul a debutat la nivel înalt la US Cremonese, în Serie B, după ce a fost împrumutat de la Inter. În primul sezon la seniori a jucat 20 de meciuri.

A urmat un împrumut la SK Beveren, în prima ligă belgiană, iar în sezonul 2020-2021 a evoluat la Almere City, în liga a doua din Olanda.

După evoluțiile bune de acolo, în 2021 a fost transferat de Roda JC, unde a reușit 10 goluri și 10 pase decisive în 41 de partide, ceea ce l-a adus în atenția giuleștenilor.

Xian este fiul lui Marc Emmers, fost internațional belgian cu 37 de selecții, care a participat la două Cupe Mondiale și a câștigat Cupa Cupelor și Cupa UEFA cu Mechelen.

Noul jucător al piteștenilor nu a evoluat încă pentru naționala mare a Belgiei, dar a strâns selecții la echipele de juniori, de la U16 până la U19.

