Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost  jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor
Xian Emmers. Foto: Facebook, @Fotbal Club Arges Pitesti
Superliga

Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 09:53
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 09:57
  • Xian Emmers (26 de ani), fost mijlocaș la Rapid, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
  • Transferul a fost anunțat de clubul piteștean la scurt timp după victoria obținută în Cupa României, scor 2-1, chiar împotriva giuleștenilor.

Fotbalistul a semnat un contract pe un an și jumătate și va putea juca pentru echipa lui Bogdan Andone din ianuarie 2026, când se va deschide perioada de transferuri.

Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025
Citește și
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025
Citește mai mult
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025

Xian Emmers, transferat oficial de FC Argeș

Anunțul a venit la scurt timp după ce FC Argeș a obținut o victorie importantă în Cupa României, scor 2-1, chiar împotriva Rapidului, fosta echipă a lui Emmers.

„Xian Emmers face parte din Familia Vulturilor”, au scris piteștenii într-un comunicat.

Pe rețelele de socializare, suporterii și-au exprimat entuziasmul pentru transferul jucătorului cu experiență în Superliga.

  • „Bine ai venit în familia vulturilor! Un transfer excelent, marca Andone–Coman!”
  • „Bine ai venit, mult succes! Argeșul avea nevoie de un fotbalist ca Emmers”
  • „Foarte bun transferul ăsta, exact în gaura de la mijloc. Succes, Emmers!”
  • „Bine ai venit, sper să fii acel jucător pe care îl știm”
  • „Un transfer foarte bun. Un mijlocaș care muncește mult. Succes, Emmers!”.
59 de meciuri
a adunat Xian Emmers în tricoul Rapidului, care a plătit 200.000 de euro pentru a-l transfera de la Roda JC Kerkrade (septembrie 2022). A marcat 5 goluri

Emmers a plecat de la Rapid după un scandal cu Marius Șumudică

Deși era un jucător important pentru giuleșteni, cu 33 de meciuri ca titular, fotbalistul a intrat în conflict cu antrenorul de atunci, Marius Șumudică, scandal dezvăluit în exclusivitate de GOLAZO.ro.

Emmers a avut un schimb dur de replici cu antrenorul, căruia i-a reproșat în fața întregii echipe că îi înjură pe jucători și că „scurge” în presă doar informații care îl avantajează pe el.

După plecarea de la Rapid, belgianul a ajuns în liga secundă din SUA, unde a jucat 17 meciuri pentru Phoenix Rising.

Cariera lui Xian Emmers

Belgianul a debutat la nivel înalt la US Cremonese, în Serie B, după ce a fost împrumutat de la Inter. În primul sezon la seniori a jucat 20 de meciuri.

A urmat un împrumut la SK Beveren, în prima ligă belgiană, iar în sezonul 2020-2021 a evoluat la Almere City, în liga a doua din Olanda.

După evoluțiile bune de acolo, în 2021 a fost transferat de Roda JC, unde a reușit 10 goluri și 10 pase decisive în 41 de partide, ceea ce l-a adus în atenția giuleștenilor.

Xian este fiul lui Marc Emmers, fost internațional belgian cu 37 de selecții, care a participat la două Cupe Mondiale și a câștigat Cupa Cupelor și Cupa UEFA cu Mechelen.

Noul jucător al piteștenilor nu a evoluat încă pentru naționala mare a Belgiei, dar a strâns selecții la echipele de juniori, de la U16 până la U19.

Citește și

Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025
Handbal
00:07
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025
Citește mai mult
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
transfer liga 1 fc arges rapid xian emmers
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share