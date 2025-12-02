Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Cupa României
Cupa Romaniei

Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele

alt-text George Neagu , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 21:32
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 21:44
  • FC Argeș - Rapid 2-1. Piteștenii au întors scorul și iau o opțiune serioasă pentru calificarea în faza eliminatorie a Cupei României.
  • Concordia Chiajna a învins pe CS Dinamo, 3-0, în timp ce Oțelul s-a impus, la ultima fază, împotriva celor de la Csikszereda, 2-1.
  • Mâine se joacă patru meciuri în Cupa României: Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița, FC Botoșani - Hermannstadt, Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.

Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, joi, de la ora 21:00.

„Gata, ajunge!”  Mesaj ferm pentru Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Asta trebuie să facă”
Citește și
„Gata, ajunge!” Mesaj ferm pentru Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Asta trebuie să facă”
Citește mai mult
„Gata, ajunge!”  Mesaj ferm pentru Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Asta trebuie să facă”

FC Argeș - Rapid 2-1

  • Au marcat: Moldoveanu '39 '52 / Petrila '21

Echipele de start:

  • FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu 
  • Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Vişan Florian Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3

  • Au marcat: Pop '26, Batista '81, Gîrbiță '90
  • Arbitru: Moldoveanu Cristian, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță
  • Stadion: CNAF Buftea sintetic

Csikszereda - Oțelul 1-2

  • Au marcat: Eppel '76 / Chira '38, Bordun '90+6
  • Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Popescu Adrian, Vătămanu Cosmin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1

  • Au marcat: Curescu (min. 74 - pen.), Popa (90+3)/Stan (min. 47)
  • Arbitru: Bădărău Raul Sebastian, Asistenți: Cosmescu Cristian, Mociorniță Nicolae Bogdan
  • Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)

Clasamentul grupelor după prima etapă

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 0p (2-3)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. Universitatea Craiova – 3p (4-1)
  2. FCSB – 3p (3-1)
  3. UTA Arad – 1p (1-1)
  4. Petrolul – 1p (1-1)
  5. Gloria Bistrița – 0p (1-3)
  6. Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 3p (2-1)
  3. Sporting Liești – 1p (3-3)
  4. Sepsi OSK – 1p (0-0)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

  1. Dinamo – 3p (3-1)
  2. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  3. FC Hermannstadt – 3p (1-0)
  4. FC Botoșani – 1p (1-1)
  5. Farul Constanța – 1p (1-1)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Citește și

„Asta îmi reproșez” A fost unul dintre cei mai talentați juniori ai lui Dinamo, dar regretă atitudinea » Înlocuit după 90 de secunde într-un meci cu FCSB
Superliga
10:02
„Asta îmi reproșez” A fost unul dintre cei mai talentați juniori ai lui Dinamo, dar regretă atitudinea » Înlocuit după 90 de secunde într-un meci cu FCSB
Citește mai mult
„Asta îmi reproșez” A fost unul dintre cei mai talentați juniori ai lui Dinamo, dar regretă atitudinea » Înlocuit după 90 de secunde într-un meci cu FCSB
Motivarea condamnării lui Ioan Neculaie Stenograme-cheie din „Dosarul FC Brașov - ICIM”. Discuții cu Constantin Zotta : „Pfaaai de mine!”
Diverse
09:34
Motivarea condamnării lui Ioan Neculaie Stenograme-cheie din „Dosarul FC Brașov - ICIM”. Discuții cu Constantin Zotta: „Pfaaai de mine!”
Citește mai mult
Motivarea condamnării lui Ioan Neculaie Stenograme-cheie din „Dosarul FC Brașov - ICIM”. Discuții cu Constantin Zotta : „Pfaaai de mine!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
rapid bucuresti concordia chiajna Cupa Romaniei OTELUL cs dinamo fc arges csm slatina csikszereda csc dumbravita
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share