FC Argeș - Rapid 2-1. Piteștenii au întors scorul și iau o opțiune serioasă pentru calificarea în faza eliminatorie a Cupei României.

Concordia Chiajna a învins pe CS Dinamo, 3-0, în timp ce Oțelul s-a impus, la ultima fază, împotriva celor de la Csikszereda, 2-1.

Mâine se joacă patru meciuri în Cupa României: Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița, FC Botoșani - Hermannstadt, Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.

Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, joi, de la ora 21:00.

FC Argeș - Rapid 2-1

Au marcat: Moldoveanu '39 '52 / Petrila '21

Echipele de start:

FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu

Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu

Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila

Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila Rezerve : Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic

: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitru : Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți : Constantinescu Andrei, Vişan Florian Alexandru, VAR : Vidican Rareș George, AVAR : Slabu Stelian

: Cojocaru Adrian Viorel, : Constantinescu Andrei, Vişan Florian Alexandru, : Vidican Rareș George, : Slabu Stelian Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3

Au marcat: Pop '26, Batista '81, Gîrbiță '90

Arbitru : Moldoveanu Cristian, Asistenți : Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță

: Moldoveanu Cristian, : Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță Stadion: CNAF Buftea sintetic

Csikszereda - Oțelul 1-2

Au marcat: Eppel '76 / Chira '38, Bordun '90+6

Arbitru : Vadana Sorin, Asistenți : Popescu Adrian, Vătămanu Cosmin, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Trandafir Cristina Mariana

: Vadana Sorin, : Popescu Adrian, Vătămanu Cosmin, : Costreie Sorin, : Trandafir Cristina Mariana Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1

Au marcat: Curescu (min. 74 - pen.), Popa (90+3)/Stan (min. 47)

Arbitru : Bădărău Raul Sebastian, Asistenți : Cosmescu Cristian, Mociorniță Nicolae Bogdan

: Bădărău Raul Sebastian, : Cosmescu Cristian, Mociorniță Nicolae Bogdan Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)

Clasamentul grupelor după prima etapă

Grupa A

FC Argeș – 6p (5-3) CFR 1907 Cluj – 3p (4-0) FC Rapid 1923 – 3p (5-2) CSC Dumbrăvița – 3p (2-5) Metaloglobus – 0p (2-3) CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

Universitatea Craiova – 3p (4-1) FCSB – 3p (3-1) UTA Arad – 1p (1-1) Petrolul – 1p (1-1) Gloria Bistrița – 0p (1-3) Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5-4) Universitatea Cluj – 3p (2-1) Sporting Liești – 1p (3-3) Sepsi OSK – 1p (0-0) Csikszereda – 1p (1-2) Metalul Buzău – 0p (1-2)

Grupa D

Dinamo – 3p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) FC Hermannstadt – 3p (1-0) FC Botoșani – 1p (1-1) Farul Constanța – 1p (1-1) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport