- FC Argeș - Rapid 2-1. Piteștenii au întors scorul și iau o opțiune serioasă pentru calificarea în faza eliminatorie a Cupei României.
- Concordia Chiajna a învins pe CS Dinamo, 3-0, în timp ce Oțelul s-a impus, la ultima fază, împotriva celor de la Csikszereda, 2-1.
- Mâine se joacă patru meciuri în Cupa României: Sănătatea Cluj - Gloria Bistrița, FC Botoșani - Hermannstadt, Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #2 din Cupa României se va desfășura în perioada 2-4 decembrie.
Noua rundă a debutat cu partida dintre CSC Dumbrăvița și CSM Slatina, 2-1, și se va încheia cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, joi, de la ora 21:00.
FC Argeș - Rapid 2-1
- Au marcat: Moldoveanu '39 '52 / Petrila '21
Echipele de start:
- FC Argeș: Straton - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rață, Garutti - Caio, Sierra, Blagaic - Moldoveanu
- Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Rapid: Aioani - Manea, Bolgado, Kramer, Onea - Gojkovic, Keita, Grameni - Pop, Jambor, Petrila
- Rezerve: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Vişan Florian Alexandru, VAR: Vidican Rareș George, AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
CS Dinamo - Concordia Chiajna 0-3
- Au marcat: Pop '26, Batista '81, Gîrbiță '90
- Arbitru: Moldoveanu Cristian, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Necula Mihăiță
- Stadion: CNAF Buftea sintetic
Csikszereda - Oțelul 1-2
- Au marcat: Eppel '76 / Chira '38, Bordun '90+6
- Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Popescu Adrian, Vătămanu Cosmin, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
CSC Dumbrăvița - CSM Slatina 2-1
- Au marcat: Curescu (min. 74 - pen.), Popa (90+3)/Stan (min. 47)
- Arbitru: Bădărău Raul Sebastian, Asistenți: Cosmescu Cristian, Mociorniță Nicolae Bogdan
- Stadion: „Ştefan Dobay” (Dumbrăviţa - Timiş)
Clasamentul grupelor după prima etapă
Grupa A
- FC Argeș – 6p (5-3)
- CFR 1907 Cluj – 3p (4-0)
- FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
- CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
- Metaloglobus – 0p (2-3)
- CSM Slatina – 0p (1-6)
Grupa B
- Universitatea Craiova – 3p (4-1)
- FCSB – 3p (3-1)
- UTA Arad – 1p (1-1)
- Petrolul – 1p (1-1)
- Gloria Bistrița – 0p (1-3)
- Sănătatea SP Cluj – 0p (1-4)
Grupa C
- Oțelul Galați – 4p (5-4)
- Universitatea Cluj – 3p (2-1)
- Sporting Liești – 1p (3-3)
- Sepsi OSK – 1p (0-0)
- Csikszereda – 1p (1-2)
- Metalul Buzău – 0p (1-2)
Grupa D
- Dinamo – 3p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- FC Hermannstadt – 3p (1-0)
- FC Botoșani – 1p (1-1)
- Farul Constanța – 1p (1-1)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026