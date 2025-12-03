Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025

România și Ungaria se vor întâlni miercuri, de la ora 19:00, în grupele principale ale Campionatului Mondial 2025.

Calificată în grupa principală după ce a obținut două victorii în prima fază a turneului final, România va întâlni reprezentativa Ungariei.

Cine transmite la TV România - Ungaria

Dacă meciul cu Danemarca, 31-39, a fost transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duelul contra Ungariei a fost mutat.

Prima partidă a României în grupa principală va fi transmisă de data aceasta de Digi Sport 2 și Prima Sport 2 și liveSCORE pe GOLAZO.ro. Pe canalele principale ale celor două posturi va fi transmis la acea oră Farul - Dinamo, meci din Cupa României.

Cele două naționale sunt despărțite de două puncte în clasament, iar „tricolorele” au nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru sferturi.

România are un record negativ împotriva Ungariei, pe care au învins-o o singură dată în ultimele 5 meciuri directe.

6 ani au trecut de la ultima victorie directă: România - Ungaria 28-27

Programul României în grupa principală a CM 2025

3 decembrie, ora 19:00, Ungaria - România

5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal

- Senegal 7 decembrie, 19:00, Elveția - România

Clasamentul Grupei A din CM 2025

Poziție / Echipă Golaveraj Punctaj 1. Danemarca 75-50 4 2. Ungaria 58-42 4 3. România 62-66 2 4. Elveția 50-56 2 5. Senegal 41-51 0 6. Japonia 46-67 0 Primele 2 clasate se califică în fazele eliminatorii

