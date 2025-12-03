Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025

- România și Ungaria se vor întâlni miercuri, de la ora 19:00, în grupele principale ale Campionatului Mondial 2025.
Calificată în grupa principală după ce a obținut două victorii în prima fază a turneului final, România va întâlni reprezentativa Ungariei.
Cine transmite la TV România - Ungaria
Dacă meciul cu Danemarca, 31-39, a fost transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duelul contra Ungariei a fost mutat.
Prima partidă a României în grupa principală va fi transmisă de data aceasta de Digi Sport 2 și Prima Sport 2 și liveSCORE pe GOLAZO.ro. Pe canalele principale ale celor două posturi va fi transmis la acea oră Farul - Dinamo, meci din Cupa României.
Cele două naționale sunt despărțite de două puncte în clasament, iar „tricolorele” au nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa pentru sferturi.
România are un record negativ împotriva Ungariei, pe care au învins-o o singură dată în ultimele 5 meciuri directe.
Programul României în grupa principală a CM 2025
- 3 decembrie, ora 19:00, Ungaria - România
- 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal
- 7 decembrie, 19:00, Elveția - România
Clasamentul Grupei A din CM 2025
|Poziție / Echipă
|Golaveraj
|Punctaj
|1. Danemarca
|75-50
|4
|2. Ungaria
|58-42
|4
|3. România
|62-66
|2
|4. Elveția
|50-56
|2
|5. Senegal
|41-51
|0
|6. Japonia
|46-67
|0