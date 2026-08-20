„Sunt gata să mor pentru Mourinho”  Yan Diomande a uimit la primele declarații după transferul la Real Madrid: „S-a trezit la 5 dimineața pentru mine”
Foto: Imago
Campionate

„Sunt gata să mor pentru Mourinho” Yan Diomande a uimit la primele declarații după transferul la Real Madrid: „S-a trezit la 5 dimineața pentru mine”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 22:38
  • Yan Diomande (19 ani), noul transfer al lui Real Madrid din această vară, a vorbit în premieră despre mutarea sa pe „Santiago Bernabeu”.
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Tânărul fotbalist din Coasta de Fildeș a fost transferat de „galactici” de la Leipzig, în schimbul a 125 de milioane de euro.

Diomande a semnat un contract pe șapte sezoane, valabil până la 30 iunie 2033.

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Yan Diomande, despre Mourinho: „Sunt gata să mor pentru el”

Fotbalistul african a explicat care a fost reacția lui când a aflat că Real Madrid vrea să-l transfere.

„A fost ca un vis, pentru că nu există un club mai mare. Din momentul în care am aflat, nu am mai dormit. Nu-mi venea să cred.

M-a surprins pentru că vorbea franceză. Mourinho s-a trezit la ora 5 dimineața pentru a vorbi cu mine. Asta înseamnă că a fost ceva important pentru el.

Când te sună Real Madrid, nu poți spune nu, așa că am spus: «Dacă mă vor, voi fi acolo»”, a spus Yan Diomande într-un interviu pentru SportyTV, citat de marca.com.

Nu există un club mai mare decât Real Madrid. Au plătit mulți bani pentru mine, dar nu simt nicio presiune. De ce ar trebui să-mi fie frică? Voi face tot ce pot pe teren, iar Dumnezeu va face restul. Yan Diomande, jucător Real Madrid

Diomande a dezvăluit și ce i-a transmis Jose Mourinho, antrenorul Realului, după transfer.

„Imediat ce am ajuns, mi-a spus: «Ți-am promis că vei face parte din echipa mea și iată-te aici». Iar eu i-am spus: «Sunt fericit să lucrez cu tine pentru că ești cel mai bun».

Pot învăța foarte multe de la el, este antrenorul potrivit pentru a-mi continua dezvoltarea. Sunt gata să mor pentru el”.

Yan Diomande are o relație foarte bună cu Vinicius, dar și cu Mbappe: „Mai vorbisem cu el și înainte. Este persoana de care sunt cel mai apropiat. Și cu Mbappe, pentru că vorbim aceeași limbă. Îmi place de toată lumea. Toți sunt amabili cu mine”.

90 de milioane de euro
este cota de piață a lui Yan Diomande, conform Transfermarkt

Yan Diomande: „Nu voi uita niciodată Leganes”

Yan Diomande a debutat în fotbalul profesionist la Leganes, chiar într-un meci împotriva lui Real Madrid, scor 2-3, pe 29 martie 2025. Fotbalistul nu va uita niciodată acel moment.

„Este mâna lui Dumnezeu. Eu cred foarte mult în Dumnezeu. Și a fost o coincidență foarte mare. Vreau doar să mă bucur de fiecare zi.

Din acel meci îmi amintesc că am făcut schimb de tricouri cu Mbappe, iar astăzi suntem în același vestiar și râdem împreună. Nu voi uita niciodată Leganes, pentru că a fost singurul club care mi-a oferit șansa de a-mi arăta calitățile”, a mai spus Diomande.

A fost o decizie bună. Eram tânăr și mă distram. Ca băiat african, nu ai foarte multe oportunități să călătorești. A fost distractiv pentru că am călătorit mult și am jucat fotbal. Nu voi uita niciodată drumul pe care l-am parcurs. Yan Diomande, despre perioada petrecută în SUA

Doi dintre idolii lui Diomande lui Yaya Toure și Didier Drogba, doi dintre cei mai mari fotbaliști africani din istorie.

„Idolii mei sunt Yaya Toure și Drogba. Am vorbit cu el acum două zile și mi-a spus că Mourinho era ca un tată pentru el și că trebuie să fiu atent.

Trebuie să muncești din greu, dar este un om de treabă. A fost o legendă și încă este, așa că trebuie să-l asculți. Și este bine să vorbesc cu ei, pentru că pot învăța foarte multe de la ei.

Este adevărat că nu i-am pus foarte multe întrebări, pentru că sunt timid. Sunt încă tânăr și trebuie să-mi arăt personalitatea”, a mai spus acesta.

A fost o experiență foarte bună. A fost prima mea Cupă Mondială. Nu ne așteptam să câștigăm, dar a fost un turneu bun. Le mulțumesc tuturor pentru pasiunea cu care ne-au susținut pentru a deveni mai buni. Sunt mândru că sunt cel mai tânăr jucător care a evoluat la o Cupă Mondială pentru țara mea. Iar acest lucru mă face să muncesc și mai mult. Yan Diomande, despre evoluția sa de la CM 2026

Yan Diomande, ascensiune rapidă în Bundesliga

Drumul lui Yan Diomande spre fotbalul mare a fost unul neobișnuit. Născut la Abidjan, jucătorul ivorian a petrecut o perioadă importantă în Statele Unite, la DME Academy, în Florida, înainte de a ajunge în Europa.

În 2023, Diomande a fost testat de Rangers, însă nu a rămas în Scoția. Ulterior, a ajuns la Leganes, unde și-a făcut debutul la seniori chiar într-un meci împotriva lui Real Madrid.

Leipzig l-a cumpărat de la Leganes pentru 20 de milioane de euro, într-un moment în care era cotat la doar 1,5 milioane.

Valoarea sa de piață a crescut rapid, de la 20 de milioane de euro, pe 14 octombrie 2025, la 90 de milioane, pe 27 mai 2026, potrivit Transfermarkt.

În acest interval, fotbalistul a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase decisive în 36 de meciuri disputate pentru Leipzig.

VIDEO. Golurile, pasele decisive și driblingurile spectaculoase reușite de Yan Diomande la RB Leipzig

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