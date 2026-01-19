Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat

Suporterii senegalezi au provocat un scandal uriaș la finala Cupei Africii, în încercarea de a împiedica executarea penalty-ului controversat primit de Maroc, în prelungirile partidei.

Senegal a câștigat Cupa Africii, după ce a învins-o pe Maroc în ultimul act, scor 1-0 (d. prel.).

Finalul ultimului act al turneului african a fost de-a dreptul exploziv, selecționata senegaleză părăsind terenul, după ce arbitrul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea Marocului.

Ulterior, la insistențele lui Sadio Mane, senegalezii au revenit pe teren și au reușit să câștige trofeul, grație golului reușit de Pape Gueye în minutul 94.

Suporterii senegalezi s-au bătut cu poliția pentru a împiedica Marocul să execute penalty-ul controversat

După ce arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala a dictat penalty în favoarea Marocului ca urmare a intervenției VAR, selecționata senegaleză a decis să părăsească terenul, la insistențele selecționerului Pape Thiaw.

După o pauză îndelungată, senegalezii au revenit pe teren și, în momentul în care Brahim Diaz se pregătea să execute lovitura de la 11 metri, suporterii veniți din Senegal au provocat haos în stadion.

Concret, fanii s-au luat la bătaie cu forțele de ordine, totul pentru a împiedica Marocul să execute penalty-ul dictat ușor, pentru o tragere de tricou.

Senegal fans trying to storm the pitch fighting with police, during the period of time the players left the pitch and the game was stopped…



🫣pic.twitter.com/PVQQK8cgGe — Football Away Days (@FBAwayDays) January 18, 2026

Ulterior, fanii Senegalului s-au calmat, iar penalty-ul a putut fi executat. Brahim Diaz a ratat șansa de a marca, după ce a încercat o „scăriță”, însă portarul i-a ghicit intenția, a rămas pe centrul porții și a reținut balonul fără probleme.

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii

Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul. Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.

Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi convingă pe colegii săi să continue meciul.

După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.

Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.

În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.

