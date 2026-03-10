Rodrygo (25 de ani), jucătorul lui Real Madrid, a fost operat în urma accidentării din meciul cu Getafe, scor 0-1.

Atacantul brazilian a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului lateral și este out atât pentru restul sezonului, cât și pentru Cupa Mondială din vara acestui an.

Rodrygo a fost operat cu succes. Absență de un an pentru starul lui Real Madrid

Rodrygo a trecut, marți dimineață, printr-o intervenție chirurgicală care a avut succes, iar medicii au transmis că acesta va fi la 100% în aproximativ un an, deși întoarcerea sa s-ar putea produce în 10 luni, scrie as.com.

Real Madrid a confirmat și ea că operația suferită de jucătorul brazilian a mers conform planului.

„Jucătorul nostru Rodrygo Goes a suferit cu succes o intervenție chirurgicală pentru rupturile ligamentului încrucișat anterior și menisc extern ale piciorului drept.

Operația a fost realizată de dr. Manuel Leyes sub supravegherea Serviciilor Medicale Real Madrid. Rodrygo va începe perioada de reabilitare în zilele următoare”, a transmis Real Madrid pe site-ul oficial.

După accidentarea gravă la genunchi suferită de Rodrygo, Real Madrid se mai poate baza în atac doar pe Vinicius Junior, Gonzalo Garcia și Brahim Diaz.

Pentru trupa antrenată de Alvaro Arbeloa urmează prima manșă a „dublei” cu Manchester City din optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Partida este programată miercuri, cu începere de la ora 22:00.

