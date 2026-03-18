„Voi merge la meci” Zeljko Kopic va fi pe stadion la Turcia - România » Ce spune Raul Opruț despre barajul pentru calificarea la CM 2026  +13 foto
„Voi merge la meci" Zeljko Kopic va fi pe stadion la Turcia - România » Ce spune Raul Opruț despre barajul pentru calificarea la CM 2026

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 19:11
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat că va merge la meciul României cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00 și va fi transmis în de Prima TV și liveTEXT de GOLAZO.ro.
  • Ce a spus Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga de la Dinamo, despre baraj, în rândurile de mai jos.

În conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, Zeljko Kopic a vorbit și despre echipa națională a României.

Zeljko Kopic merge la Turcia - România

Tehnicianul croat și-a anunțat prezența pe stadion la partida programată pe 26 martie.

„Nu am avut nicio discuție până acum cu domnul Lucescu. Așteptăm să vedem câți dintre jucătorii noștri vor fi acolo.

Voi merge să văd meciul și vreau să le urez succes atât domnului Lucescu, cât și echipei naționale. (n.r. - Veți fi prezent la Istanbul?) Da, voi merge! Chiar vreau să văd meciul”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă de azi.

Raul Opruț, despre barajul pentru calificarea la CM 2026: „Cu siguranță băieții vor face un meci bun”

Fundașul stânga de la Dinamo a fost chemat la națională în ultimul an și speră să fie convocat și pentru partida cu Turcia.

Cu Alex Chipciu accidentat, Mircea Lucescu îi mai are ca variante pe acest post pe Nicușor Bancu, Andrei Borza sau Kevin Ciubotaru.

„Aștept convocarea, nu neapărat un telefon, pentru că e importantă convocarea. Chiar dacă nu voi fi convocat, le urez baftă băieților.

Cu siguranță vor reuși să facă o partidă bună și sper să câștige acest prim meci de la Istanbul”, a spus Raul Opruț.

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni în grupă SUA, Paraguay și Australia.

dinamo bucuresti turcia echipa nationala a romaniei romania zeljko kopic baraj raul oprut
