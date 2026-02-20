Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita” +38 foto
Adrian Mazilu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 18:52
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 18:52
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).
  • Jucătorul a fost transferat de la Farul la Brighton în ianuarie 2024, însă în vara lui 2025 a revenit în România.

Atacantul a fost adus de Dinamo de la clubul englez pentru suma de 400.000 de euro, însă a adunat doar opt prezențe în tricoul „câinilor”.

„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații
Citește și
„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații
Citește mai mult
„Bă piticule!” Marius Avram, măsurat la perete: „M-au avertizat să nu mă ridic pe vârfuri” + Cum trec arbitrii peste greșeli și acuzații

Zeljko Kopic a explicat de ce nu joacă Adrian Mazilu mai mult: „Avem jucători care muncesc foarte bine”

La Dinamo, atacantul n-a reușit încă să își treacă numele pe lista marcatorilor.

„Mazilu a venit aici ca un jucător cu mult potențial, dar cu unele probleme în trecut, legate de accidentări. Din prima zi, eu, ca antrenor principal, staff-ul, echipa, toată lumea i-a oferit mult sprijin.

A fost decizia mea să-l introduc în teren cât mai repede, pentru a-l aduce la un nivel fizic mai bun. În perioada de pregătire a arătat foarte bine, dar în ultimele meciuri în care a jucat nu am fost mulțumit.

Am vorbit cu el, i-am explicat, iar acum trebuie să lupte și să aștepte o nouă șansă, pentru că avem și alți jucători care muncesc foarte bine.

Vreau concurență în echipă. Cu altă ocazie, când va merita și va primi șansa, mă aștept la evoluții mai bune din partea lui”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

3 milioane de euro
a plătit Brighton pentru Mazilu în 2024

FOTO: Dinamo - U Craiova 1-1

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Timpul de joc al lui Mazilu în Superliga, sezonul 2025-2026:

  • 29 noiembrie - 1 minut în meciul cu Oțelul (1-0), etapa #18
  • 6 decembrie - 28 de minute în meciul cu FCSB (0-0), etapa #19
  • 14 decembrie - 54 de minute în meciul cu Metaloglobus (4-0), etapa #20
  • 20 decembrie - 28 de minute în meciul cu UTA Arad (0-2), etapa #21
  • 18 ianuarie - 18 minute în meciul cu U Cluj (1-0), etapa #22
  • 30 ianuarie – 1 minut în meciul cu Petrolul Ploiești (1-1), etapa #24
  • 9 februarie – 27 de minute în meciul cu U Craiova (1-1), etapa #26

Pe durata aventurii sale în străinătate, fotbalistul român a evoluat în doar patru meciuri, toate pentru Vitesse, echipa la care a fost împrumutat.

La Farul, Mazilu a jucat 46 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive.

VIDEO: Golul marcat de Adrian Mazilu în amicalul Dinamo - Gangwon FC 3-2

„Câinii” se află pe locul secund în Superliga, cu 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat:  „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”
Jocurile Olimpice
16:28
Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”
Citește mai mult
Eduard Novak, atac la Julia Sauter Fostul ministru al Sportului, indignat:  „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!”
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”
Nationala
16:13
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”
Citește mai mult
Montella, mesaj pentru Il Luce: „Îl iubesc!” Selecționerul Turciei se gândește la Mircea Lucescu: „Sper să-și recapete sănătatea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic adrian mazilu
Știrile zilei din sport
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Superliga
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Citește mai mult
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Jocurile Olimpice
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Citește mai mult
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Jocurile Olimpice
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Citește mai mult
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:31
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei  de mai bine de 10 ani
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
22:13
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
Liga 2
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
Citește mai mult
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Superliga
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Citește mai mult
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Superliga
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Citește mai mult
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Superliga
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Citește mai mult
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 42 rapid 33 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share