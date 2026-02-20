Kopic e supărat pe Mazilu Antrenorul a explicat situația fotbalistului adus de la Brighton: „Cu altă ocazie, când va merita”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani).

Jucătorul a fost transferat de la Farul la Brighton în ianuarie 2024, însă în vara lui 2025 a revenit în România.

Atacantul a fost adus de Dinamo de la clubul englez pentru suma de 400.000 de euro, însă a adunat doar opt prezențe în tricoul „câinilor”.

Zeljko Kopic a explicat de ce nu joacă Adrian Mazilu mai mult: „Avem jucători care muncesc foarte bine”

La Dinamo, atacantul n-a reușit încă să își treacă numele pe lista marcatorilor.

„Mazilu a venit aici ca un jucător cu mult potențial, dar cu unele probleme în trecut, legate de accidentări. Din prima zi, eu, ca antrenor principal, staff-ul, echipa, toată lumea i-a oferit mult sprijin.

A fost decizia mea să-l introduc în teren cât mai repede, pentru a-l aduce la un nivel fizic mai bun. În perioada de pregătire a arătat foarte bine, dar în ultimele meciuri în care a jucat nu am fost mulțumit.

Am vorbit cu el, i-am explicat, iar acum trebuie să lupte și să aștepte o nouă șansă, pentru că avem și alți jucători care muncesc foarte bine.

Vreau concurență în echipă. Cu altă ocazie, când va merita și va primi șansa, mă aștept la evoluții mai bune din partea lui”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

3 milioane de euro a plătit Brighton pentru Mazilu în 2024

FOTO: Dinamo - U Craiova 1-1

Timpul de joc al lui Mazilu în Superliga, sezonul 2025-2026:

29 noiembrie - 1 minut în meciul cu Oțelul (1-0), etapa #18

în meciul cu Oțelul (1-0), etapa #18 6 decembrie - 28 de minute în meciul cu FCSB (0-0), etapa #19

în meciul cu FCSB (0-0), etapa #19 14 decembrie - 54 de minute în meciul cu Metaloglobus (4-0), etapa #20

în meciul cu Metaloglobus (4-0), etapa #20 20 decembrie - 28 de minute în meciul cu UTA Arad (0-2), etapa #21

în meciul cu UTA Arad (0-2), etapa #21 18 ianuarie - 18 minute în meciul cu U Cluj (1-0), etapa #22

în meciul cu U Cluj (1-0), etapa #22 30 ianuarie – 1 minut în meciul cu Petrolul Ploiești (1-1), etapa #24

în meciul cu Petrolul Ploiești (1-1), etapa #24 9 februarie – 27 de minute în meciul cu U Craiova (1-1), etapa #26

Pe durata aventurii sale în străinătate, fotbalistul român a evoluat în doar patru meciuri, toate pentru Vitesse, echipa la care a fost împrumutat.

La Farul, Mazilu a jucat 46 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive.

VIDEO: Golul marcat de Adrian Mazilu în amicalul Dinamo - Gangwon FC 3-2

„Câinii” se află pe locul secund în Superliga, cu 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport