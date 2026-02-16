Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la penalty-ul ratat de sibieni.

Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză, după ce Eduard Florescu (28 de ani) a irosit o lovitură de la 11 metri, după ce a șutat slab, pe centrul porții, și a fost ghicit de Mihai Popa.

Pe fază, Dennis Politic (25 de ani) a șutat pe lângă poartă, după ce a fost incomodat de Damjan Djokovic (35 de ani).

Verdict din La Liga pentru cea mai controversată fază din Hermannstadt - CFR Cluj: „VAR e obligat să intervină”

Reluările TV au arătat că cei doi jucători au furat startul și au intrat mai repede în căciula careului de 16 metri, însă Andrei Chivulete și tușierii n-au reacționat. Arbitrii din camera VAR au analizat faza, însă au decis că nu s-a întâmplat nimic regulamentar.

GOLAZO.ro l-a contactat pe Alfonso Perez Burrull, un fost arbitru cu mare experiență în La Liga, colaborator al cotidianului Marca.

„Am văzut imaginile. Trebuia dictată o repetare a loviturii de pedeapsă, nu există dubii. E clară faza. Portarul parează șutul, dar coechipierul său, care nu a respectat distanța regulamentară obligatorie, intră primul în careu și încearcă să degajeaze mingea.

Ar fi la fel și dacă, de exemplu, lovea el balonul și nu atacantul, deoarece nici acesta nu a respectat distanța obligatorie. Lovitura de pedeapsă trebuie reluată în ambele cazuri.

VAR nu poate interveni dacă jucătorii intră în careu înaintea executarii penalty-ului, dar nu afectează jocul. În acest caz, când jucătorul care nu a respectat această regulă intervine, VAR e obligat să intervină pentru a dispune reluarea loviturii de pedeapsă.

Cred că e o decizie care nu ar trebui să ridice niciun semn de întrebare pentru arbitri. Trebuia să se decidă repetarea loviturii de la 11 metri ”, a spus arbitrul spaniol pentru GOLAZO.ro.

Chivulete nu dăduse penalty!

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

Arbitru: Andrei Chivulete

Andrei Chivulete Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu

Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache

Bogdan Dumitrache Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

