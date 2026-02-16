„A fost greu!” VIDEO. Eroul lui Dinamo, ferm după succesul cu Unirea Slobozia » Ce spune despre George Pușcaș

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Raul Opruț (28 de ani), fundașul lateral al „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale.

Opruț, unicul marcator al meciului de pe Arena Națională, este de părere că Dinamo a meritat victoria.

De asemenea, jucătorul formației antrenate de Zeljko Kopic a recunoscut că partida nu a fost una atât de ușoară pe cât o arătau calculele pe hârtie.

DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0 . Raul Opruț: „Am meritat victoria”

„A fost un meci greu, chiar dacă pe hârtie locul din clasament părea să fie un meci ușor și ca și cum trebuia să-l câștigăm înainte.

Dar au un antrenor nou pe domnul Niculescu, un antrenor bun, care a demonstrat la echipele anterioare că joacă un fotbal plăcut. Dar cred că prin prisma ocaziilor am meritat această victorie, chiar dacă a fost doar 1-0 într-un final”, a declarat Raul Opruț.

E bine că reușim să facem puncte meci de meci. Ne dorim să fim între primele poziții și, de ce nu, să trecem noi pe primul loc. Alexandru Roșca, portar Dinamo

Raul Opruț: „E devreme să vorbim despre asta”

Întrebat despre o posibilă convocare la echipa națională pentru barajul cu Turcia, Opruț a replicat:

„E devreme să vorbim despre acest lucru, mai am mult până atunci.

În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care mi le-a dat în ultima perioadă, familiei mele, și vom vedea pe 20 martie sau când vor fi convocările, dacă voi fi prezent la meciul cu Turcia”

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

5 meciuri sub tricolor a bifat Raul Opruț

Raul Opruț îl așteaptă pe George Pușcaș

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat faptul că George Pușcaș (29 de ani) va semna un contract pe un an și jumătate cu roș-albii. Raul Opruț a vorbit și el despre viitorul său coechipier.

„A semnat? Nu știu, n-am vorbit cu el. O să-i zic că de ce nu mi-a scris dacă a semnat. Îl așteptăm e un jucător bun, un jucător care a jucat la nivel înalt, care ne poate ajuta.

Datoria noastră este să-l integrăm cât mai repede și să ne bucurăm împreună de rezultate bune”, a concluzionat Opruț.

VIDEO. Golul marcat de Raul Opruț în meciul Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

