Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism

RAPID - DINAMO. Incident cum a început repriza secundă în careul giuleștenilor, portarul Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre lansat in peluza dinamovistă.

Cum s-au schimbat porțile și repriza a doua era gata să înceapă, era clar că se va întâmpla ceva în careul Rapidului.

Aioani, bombardat cu bulgări de la pauză. S-a șters pe prosop, provocator

Portarul giuleștenilor, Marian Aioani, a trecut în poarta care avea în spate întreaga galerie dinamovistă, 6.000 de ultrași pe două inele.

Goalkeeperul a fost bombardat cu bulgări când partida nu se reluase încă.

Aioani a stat întâi la marginea careului mic, cu fața la suporterii roș-albilor. Putea evita „proiectilele”.

Apoi, s-a dus lângă bară, chiar în dreptul fanaticilor dinamoviști. S-a șters pe prosop ușor provocator.

Un bulgăre l-a izbit pe Aioani în cap, din spate. Joc oprit. Și iar rasism

S-a întors spre teren și jocul a fost reluat. Dar, la prima fază fixă, tirul asupra lui Aioani a fost reluat. Și el, fiind cu spatele la peluză, nu mai putea să vadă de unde vine pericolul.

Un bulgăre l-a lovit în cap, portarul prăbușindu-se de durere.

Arbitrul a întrerupt partida două minute. Cât timp portarul primea îngrijiri, în careul mic, galeria oaspeților a început iar să urle: „La țigani, m… la țigani”.

Crainicul arenei i-a avertizat: „Scandările rasiste sunt interzise pe stadioane. Dacă scandările vor continua, meciul va fi oprit”.

Ca răspuns, întreaga peluză a fluierat și a urlat pe o singură voce: „Țiganilor, țiganilor”.

VIDEO. Și Grameni a fost atacat cu bulgări

