Kopic, păcălit de suporteri FOTO. Antrenorul lui Dinamo, chemat să înjure Steaua » Cum a reacționat croatul + ce a făcut Florentin Petre

Rapid - Dinamo 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a mers în fața galeriei la finalul derby-ului de sâmbătă, unde a fost păcălit să scandeze împotriva rivalei Steaua.

După un eșec în care Dinamo a controlat jocul, mai ales nivelul posesiei, antrenorul croat a fost pe cale să ajungă într-un episod controversat, similar cu cel al „secundului” Florentin Petre, din urmă cu câteva zile.

Rapid - Dinamo 2-1 . Zeljko Kopic, păcălit de suporteri să înjure Steaua

La finalul partidei, după ce jucătorii lui Dinamo au mers să salute galeria, Zeljko Kopic i-a urmat și el pe elevii săi.

Suporterii au început în acel moment să înjure rivala eternă, strigând „M*** Steaua”, iar Kopic a mișcat mâinile în acest ritm pentru câteva secunde. După ce și-a dat seama ce se întâmplă, croatul s-a oprit, a aplaudat în semn de mulțumire pentru fanii prezenți, iar apoi a plecat.

În același timp, antrenorul secund Florentin Petre, protagonistul unui episod controversat la partida cu Slobozia, când l-a „forțat” pe Claudiu Niculescu să înjure rivala din Ghencea alături de suporteri, a fost chemat și el din nou de galeria „alb-roșiilor”.

Cu pași parcă ușor timizi, Petre s-a îndreptat spre fani, a dat din mâini în ritmul galeriei, iar apoi s-a retras spre grupul de jucători.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport