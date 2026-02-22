Raul Opruț, noul om de gol Fundașul stânga e golgheterul lui Dinamo, marcând în 3 jocuri la rând. Dar ceva nu-i place lui Kopic în atac!
Raul Opruț, mereu în atac pe banda stângă a lui Dinamo Foto: Raed Krishan
Superliga

Raul Opruț, noul om de gol Fundașul stânga e golgheterul lui Dinamo, marcând în 3 jocuri la rând. Dar ceva nu-i place lui Kopic în atac!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 11:18
  • Raul Opruț, 28 de ani, transformat de Zeljko Kopic într-o armă ofensivă.
  • Cel mai prolific sezon al carierei și marcatorul numărul unu la Dinamo în 2025-2026.
  • Ce spune Kopic despre Opruț și ce îl nemulțumește pe antrenorul roș-albilor după 1-2 în derbyul cu Rapid.

De când a început 2026, Raul Opruț e mai ofensiv ca niciodată.

Se infiltrează inspirat, se poziționează bine în atac și apare la finalizare exact când trebuie.

„Louis Munteanu a arătat oribil” VIDEO.  Cum s-a descurcat românul în primul meci oficial disputat în tricoul lui DC United
Citește și
„Louis Munteanu a arătat oribil” VIDEO. Cum s-a descurcat românul în primul meci oficial disputat în tricoul lui DC United
Citește mai mult
„Louis Munteanu a arătat oribil” VIDEO.  Cum s-a descurcat românul în primul meci oficial disputat în tricoul lui DC United

Opruț, primul gol cu piciorul drept în acest sezon

Fundașul stânga a înscris și sâmbătă seară, în al 6-lea minut de prelungire. Gnahore a oprit mingea chiar în fața lui Opruț, care nu a mai pierdut timp, șutând direct.

Nu era pe piciorul stâng, cel puternic, dar a tras și a marcat. Primul său gol cu dreptul în acest sezon.

Împotriva Rapidului, era prea târziu. Dinamo a pierdut iar derbyul cu giuleștenii: 1-2, după 0-2 în tur.

1,7 milioane de euro
valorează Raul Opruț (Transfermarkt). În 2024, când s-a transferat la Dinamo, avea o cotă de 600.000 de euro

Opruț are mai multe goluri decât extremele și mijlocașul ofensiv

Opruț, 28 de ani, la roș-albi din vara lui 2024, a reușit să puncteze al treilea meci la rând:

  • 12 februarie - 2-0 cu Hermannstadt, în Cupă. 
  • 16 februarie - 1-0 cu Slobozia, în Liga 1. 
  • 21 februarie - 1-2 cu Rapid, în Liga 1. 

Plus pasa de gol oferită lui Soro, la 1-1 cu U Craiova, pe 9 februarie, în campionat. Patru partide consecutive în care și-a ajutat echipa în atac.

Apărătorul a ajuns golgheterul „câinilor” în 2025-2026.

6 goluri
are Raul Opruț în actuala stagiune: 5 în campionat, 1 în Cupa României, 4 cu stângul, 1 cu capul, 1 cu dreptul

Are la fel de multe goluri ca vârful Karamoko și mai multe decât extremele Armstrong (5), Musi (4) și mijlocașul ofensiv Cîrjan (4).

Kopic: „Sunt mândru de Raul”. Ce spune de atacanți: „Să găsească o cale să fie mai buni”

Zeljko Kopic, care i-a reliefat calitățile ofensive lui Opruț, a declarat la conferință, sâmbătă noapte:

„E super pentru Raul, sunt mândru de el”.

Dar ceva îl frământă pe antrenorul lui Dinamo, îl nemulțumește: „Jucătorii noștri de atac trebuie să găsească o cale să fie mai buni”.

Dominăm, avem posesie, ajungem pe ultimii 30 de metri, însă acolo e nevoie de mai mult. Suntem acolo, dar nu înscriem. Orice am face, nu marcăm. Trebuie să analizăm Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Tehnicianul croat, 48 de ani, știe că „trebuie să ne îmbunătățim”.

Ce are nevoie Dinamo împotriva rivalilor cu defensivă aproape de poartă? „Adversarii se adaptează. Trebuie să marcăm mai repede, pentru ca jocul să se deschidă un pic și să apară spații”.

Concluzia lui: „Împotriva celor care se apără jos e greu pentru orice echipă din lume”.

Citește și

„Cumva, au meritat cele 3 puncte”  Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș
Superliga
23:17
„Cumva, au meritat cele 3 puncte” Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș
Citește mai mult
„Cumva, au meritat cele 3 puncte”  Zeljko Kopic, fără răspuns împotriva lui Rapid: „Nu contează ce facem, rezultatul e mereu același” + ce spune despre Pușcaș
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Superliga
12:25
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Citește mai mult
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
dinamo liga 1 golgheter zeljko kopic raul oprut
Știrile zilei din sport
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Citește mai mult
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Citește mai mult
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Citește mai mult
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Citește mai mult
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
23:55
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Top stiri din sport
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 55 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share