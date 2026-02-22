Raul Opruț, 28 de ani, transformat de Zeljko Kopic într-o armă ofensivă.

Cel mai prolific sezon al carierei și marcatorul numărul unu la Dinamo în 2025-2026.

Ce spune Kopic despre Opruț și ce îl nemulțumește pe antrenorul roș-albilor după 1-2 în derbyul cu Rapid.

De când a început 2026, Raul Opruț e mai ofensiv ca niciodată.

Se infiltrează inspirat, se poziționează bine în atac și apare la finalizare exact când trebuie.

Opruț, primul gol cu piciorul drept în acest sezon

Fundașul stânga a înscris și sâmbătă seară, în al 6-lea minut de prelungire. Gnahore a oprit mingea chiar în fața lui Opruț, care nu a mai pierdut timp, șutând direct.

Nu era pe piciorul stâng, cel puternic, dar a tras și a marcat. Primul său gol cu dreptul în acest sezon.

Împotriva Rapidului, era prea târziu. Dinamo a pierdut iar derbyul cu giuleștenii: 1-2, după 0-2 în tur.

1,7 milioane de euro valorează Raul Opruț (Transfermarkt). În 2024, când s-a transferat la Dinamo, avea o cotă de 600.000 de euro

Opruț are mai multe goluri decât extremele și mijlocașul ofensiv

Opruț, 28 de ani, la roș-albi din vara lui 2024, a reușit să puncteze al treilea meci la rând:

12 februarie - 2-0 cu Hermannstadt, în Cupă.

16 februarie - 1-0 cu Slobozia, în Liga 1.

21 februarie - 1-2 cu Rapid, în Liga 1.

Plus pasa de gol oferită lui Soro, la 1-1 cu U Craiova, pe 9 februarie, în campionat. Patru partide consecutive în care și-a ajutat echipa în atac.

Apărătorul a ajuns golgheterul „câinilor” în 2025-2026.

6 goluri are Raul Opruț în actuala stagiune: 5 în campionat, 1 în Cupa României, 4 cu stângul, 1 cu capul, 1 cu dreptul

Are la fel de multe goluri ca vârful Karamoko și mai multe decât extremele Armstrong (5), Musi (4) și mijlocașul ofensiv Cîrjan (4).

Kopic: „Sunt mândru de Raul”. Ce spune de atacanți: „Să găsească o cale să fie mai buni”

Zeljko Kopic, care i-a reliefat calitățile ofensive lui Opruț, a declarat la conferință, sâmbătă noapte:

„E super pentru Raul, sunt mândru de el”.

Dar ceva îl frământă pe antrenorul lui Dinamo, îl nemulțumește: „Jucătorii noștri de atac trebuie să găsească o cale să fie mai buni”.

Dominăm, avem posesie, ajungem pe ultimii 30 de metri, însă acolo e nevoie de mai mult. Suntem acolo, dar nu înscriem. Orice am face, nu marcăm. Trebuie să analizăm Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Tehnicianul croat, 48 de ani, știe că „trebuie să ne îmbunătățim”.

Ce are nevoie Dinamo împotriva rivalilor cu defensivă aproape de poartă? „Adversarii se adaptează. Trebuie să marcăm mai repede, pentru ca jocul să se deschidă un pic și să apară spații”.

Concluzia lui: „Împotriva celor care se apără jos e greu pentru orice echipă din lume”.

