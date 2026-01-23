Hermannstadt - Dinamo 1-2. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor”, a vorbit despre golurile spectaculoase marcate de Raul Opruț (28 de ani).

Antrenorul croat le-a transmis un mesaj românilor.

Dinamo e lider provizoriu în Liga 1! Victoria cu FC Hermannstadt a venit greu, după două reușite ale unui fundaș. Iar Kopic a avut numai cuvinte de laudă la adresa „brazilianului său”.

Hermannstadt - Dinamo 1-2 . Zeljko Kopic: „Terenul a fost mai bun pentru echipa care se apără”

„Am fost buni, știam că Hermannstadt se va apăra bine, la Farul a jucat bine, știam că vor sta foarte bine defensiv, nu a fost ușor să găsim spații. Ai 1-2 situații, trebuie să marchezi din ele, dar noi nu am făcut-o.

Terenul nu a fost cel mai bun pentru a pasa rapid, a fost mai bun pentru echipa care se apără , dar în repriza secundă am făcut niște schimbări, ne-am adaptat jocul, iar apoi Raul a marcat aceste două goluri superbe.

A fost extrem de important că mentalitatea noastră a fost bună după golul de 1-1 și am reușit să marcăm al doilea gol”, a declarat Kopic, la Prima Sport.

FOTO: Primul gol marcat de Raul Opruț în meciul cu FC Hermannstadt:

Zeljko Kopic, despre „dubla” lui Raul Opruț: „E brazilianul nostru”

Tehnicianul a vorbit despre golurile marcate de fundașul stânga al „câinilor” în minutele 71 și 80.

„Când joci un asemenea meci, lumea se concentrează mereu pe jucătorii ofensivi, uneori ai nevoie să te ajute un apărător, iar Raul (n.r. Opruț) a avut două momente de mare inspirație.

Chiar i-am zis săptămâna aceasta că este brazilianul nostru. Suntem fericiți pentru el, pentru echipă, pentru puncte, pentru fanii noștri, au fost extraordinari astăzi, la Sibiu. Au fost două execuții excepționale.

Avem un mod de a lucra, stilul nostru de a juca, ne antrenăm într-un anumit fel, săptămână de săptămână, luăm în considerare fiecare jucător, forma lui, cum se simte.

Pentru mine este esențial ca jucătorii să se înțeleagă unul pe celălalt, să fie conectați la nivel mental, să știe mișcările echipei, sincronizarea este esențială. Când ai jucători de același nivel în teren, e mai ușor ca schemele să funcționeze”, a mai spus Kopic.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Raul Opruț în meciul cu FC Hermannstadt:

Zeljko Kopic, mesaj pentru români: „La mulți ani de Ziua Unirii”

Întrebat dacă este mândru de performanțele reușite cu Dinamo, Kopic a rămas modest și le-a transmis un mesaj românilor pentru 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

„Sunt mulțumit, dar totul ține de echipă, nu este vorba doar despre mine, este despre energie, despre chimia tdintre jucătorii.

Trebuie să fiu satisfăcut pentru ce fac eu, dar am oameni importanți alături de mine și vreau să profit de această oportunitate și să le urez românilor «La mulți ani» de Ziua Unirii”, a concluzionat tehnicianul croat.

92 de meciuri a adunat Zeljko Kopic în calitate de antrenor al lui Dinamo. A înregistrat 37 de victorii, 32 de remize și 23 de înfrângeri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport