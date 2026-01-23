„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre” +6 foto
Dorinel Munteanu, antrenor FC Hermannstadt (foto: Sport Pictures)
„Sunt convins că-mi ating obiectivul” Dorinel Munteanu crede că rezultatul meciului cu Dinamo e nedrept: „Ocaziile mari au fost ale noastre”

Silviu Dumitru
Publicat: 23.01.2026, ora 22:44
Actualizat: 23.01.2026, ora 23:00
  • Hermannstadt - Dinamo 1-2. Antrenorul Dorinel Munteanu (57 de ani) consideră că va reuși să salveze echipa din Sibiu de la retrogradare, deși n-a reușit să obțină vreo victorie în primele patru partide.
  • Tehnicianul a cerut conducerii să aibă răbdare: „Am preluat echipa din mers, cu probleme”.

FC Hermannstadt e penultima în Liga 1, cu doar 14 puncte după 23 de etape, însă Munteanu rămâne încrezător.

Hermannstadt - Dinamo 1-2. Dorinel Munteanu: „

„Diferența s-a făcut la două neatenții la două faze fixe, în care a lipsit reacția și au venit cele două goluri. Deși e un adversar valoros, nu ne-au pus foarte multe probleme, chiar dacă au avut posesia balonului.

Nu trebuia să pierdem cele trei puncte, dar ăsta e fotbalul, știm că avem de muncit pe viitor. Preocuparea mea acum este să revină jucătorii accidentați, am foarte mari probleme de efectiv, sper ca staff-ul medical să facă eforturi ca să recuperăm din jucători.

Nu am ce să le reproșez în afară de cele două faze fixe trase la indigo. Când începi o muncă de la 0, trebuie disciplină. Astăzi am stat foarte bine în teren, tactic, dar mai avem de lucru când avem posesia, când avem atacul rapid… și la fazele fixe.

Știm cu toții că Dinamo este o echipă valoroasă, își domină adversarul, dar ocaziile mari au fost de partea noastră”, a spus Munteanu, la Prima Sport.

FOTO. Primul gol marcat de Raul Opruț în meciul cu FC Hermannstadt:

Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)
Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)

Dorinel Munteanu: „Sunt convins că-mi ating obiectivul”

De când a ajuns la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a înregistrat două înfrângeri, cu Universitatea Craiova și Dinamo, și două remize, cu Petrolul și Farul.

Echipa din Sibiu se află pe 15 în ierarhie, la cinci puncte în spatele celor de la Csikszereda, însă Dorinel Munteanu nu disperă.

„Nu a fost greu (n.r. să se adapteze), am încredere în jucători, problema cea mai mare este de efectiv, sunt jucători accidentați, suspendați. Nu sistemul este problema mea.

Am nevoie de sprijinul conducerii, am adus câțiva jucători, trebuie să-i integrez, am preluat echipa din mers, cu ceva probleme medicale.

Sunt jucători care anul trecut au jucat constant în echipă și sunt accidentați. Dar vom trece peste toate și sunt convins că-mi ating obiectivul, fără falsă modestie.

Trebuie să muncim foarte mult, și băieții trebuie să știe că trebuie să facă mult mai mult chiar și decât au făcut astăzi. Am avut în față un adversar care acum e pe primul loc.

Fiecare meci e care pe care, nu vreau să-mi găsesc scuze. Și Slobozia e în aceeași situație ca noi, trebuie să adunăm puncte până la finalul acestui campionat regulat, mai puțin mă interesează alte echipe”, a concluzionat antrenorul.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Raul Opruț în meciul cu FC Hermannstadt

